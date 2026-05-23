神舟二十三号︱港产太空人黎家盈将升空 港大恩师赞做事专注 信胜任航天任务

港产航天员黎家盈在香港大学先后完成学士、硕士及博士课程，曾指导她的学者邹锦沛形容，黎家盈个性开朗，做事专注细心，在攻读博士期间已崭露锋芒，参与研发网络犯罪分析的系统，更获荐担任专家证人。邹锦沛忆述，黎家盈在一次师生聚会透露参与航天员遴选，令他大感惊讶，「大家都问她顶唔顶得顺」。对于爱徒即将出发升空，邹锦沛深信她顺利完成任务，祝福她旅途愉快之余，亦寄语她以全球视野「影多几张靓相」。

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聚会透露报名遴选 团队大感惊讶

港大工程学院计算与数据科学学院名誉副教授邹锦沛，是黎家盈的博士导师。在2023年的一次师生聚会上，黎家盈主动透露参与国家首次在港澳地区「载荷专家」选拔，邹锦沛形容当时大家均感惊讶，「大家都问『你顶唔顶得顺』，尤其太空是无重状况，火箭升空也要承受很大的重力」。他记得黎家盈提过体能无问题，亦已通过初步测验；席间另一焦点是黎家盈育有3名子女，接受航天员训练须与家人长时间分隔，「我们都有提她可能要『失踪』一段时间，她称当然会舍不得，但相信有一定安排」。

2007年刚修毕硕士，专长密码学理论的黎家盈，冀参与应用性研究课题，毛遂自荐参与邹锦沛的研究团队，专攻计算机法证与网络犯罪研究，直到2011年博士毕业。做事细心的黎家盈，令邹锦沛留下深刻印象，更推荐她出任专家证人，就网上层压式诈骗案件在法庭作供，「当年她未毕业，我们已觉得她有能力从事这方面的工作」。他难忘有次团队到南非出席会议，黎家盈对行程细节「跟得好足」，「不断提我们记得要打针」。攻读博士期间，黎家盈参与港大与海关合作研发，监控网上拍卖平台贩卖冒牌商品的系统，据校内刊物介绍，系统当时启用不足一年，已调查逾120宗案件，其中近70宗更破案，执法效率大幅提升。其后她投身警队，从事专业领域的工作。

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曾任专家证人 研系统打击冒牌商品

黎家盈的学术背景虽与航天工程无直接关系，但邹锦沛形容，她做事专注、有耐性与独立分析能力，处理大量数据亦不感沉闷，正是胜任「载荷专家」的能力与条件，「我们很支持她，整个团队都觉得她成功入选机会很大」。其后黎家盈成功入选第四批预备航天员，进入中国航天员科研训练中心接受为期两年训练，邹锦沛称彼此未能联络，只透过传媒报道得知她近况，「参与航天任务，对她来说相信是机会与挑战，今次当然是更大的挑战，但她是乐于承担，完全承担到这类任务与压力，我们很有信心她完全没问题」。

盼爱徒以全球视野 「讲影多几张靓相」

对于爱徒即将上太空，进驻「天宫」太空站执行航天任务，邹锦沛形容心情既开心又紧张，「我祝福她旅途愉快，我觉得她会开心的」，他更希望黎家盈在太空「影多几张靓相」，「港大很强调要有Global View(全球视野)，如从太空拍下来，正正就是港大的理想」。

记者 梁子健

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