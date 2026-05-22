星岛第四届华文双语比赛 | 文学知识深厚显实力 4强诞生7月争冠军

由《星岛日报》主办、语文教育及研究常务委员会（语常会）赞助的「第四届全港华文双语菁英问答比赛」已顺利完成初中组赛事，成功晋级的4间校队分别为圣士提反女子中学、伊利沙伯中学、保良局董玉娣中学、洁心林炳炎中学。4校将于今年7月2日的总决赛上，争夺冠军宝座。

「第四届全港华文双语菁英问答比赛」较早前展开网上问答比赛，在高小组及初中组当中得分最高的32支校队会晋级初赛。初中组初赛已于4月25日举行。

圣士提反女子中学 抢攻展现优势

首场赛事对战队伍为天水围官立中学、圣士提反女子中学、仁济医院王华湘中学及东华三院卢干庭纪念中学。4校在必答题环节发挥普通，普遍在书写题中失手，未能准确写出普通话拼音或繁体字的正确写法。进入抢答题，圣士提反和卢干庭最为进取，互有抢攻，得分差距少，最终圣士提反以360分成功出线。

圣士提反女子中学李昊鸣、林偲铭及马卓翘对于首度参赛便取得佳绩感到惊喜又意外，更特别感谢老师细心讲解比赛范文内容及相关中国文化知识，让她们获益良多。她们会为决赛做好充分准备，期望再创佳绩。

圣士提反女子中学以360分取胜

伊利沙伯中学 全场最高分胜出

第二场赛事对战队伍为香港中国妇女会中学、德雅中学、中华传道会刘永生中学、伊利沙伯中学。在必答题环节中，4校表现不俗，当中妇女会及德雅均在10题中答对8题，表现良好。进入抢答环节，伊利沙伯奋战不懈，成功抢答9题，全部答中，当中包括文学题、广东话和名句出处等，部分题目更未待司仪读出答案选项便按灯抢答，表现亮丽，最终以450分出线，成为当天赛事得分最高的参赛队伍。

伊利沙伯中学王幼凡、郑德瑜及陈飞扬满意赛果，他们亦曾参与类似的中文比赛，惟未能取得佳绩，故主动报名参加这次赛事，借此弥补遗憾。他们对总决赛充满信心，并将加强学习广东话俚语及谚语，进一步提升语文能力。

伊利沙伯中学以450分取胜

保良局董玉娣中学 抢答发挥出色

第三场赛事由南亚路德会沐恩中学、东华三院李嘉诚中学、保良局董玉娣中学及何明华会督银禧中学对战。4校在必答题环节表现平稳，其中以李嘉诚较为突出。进入抢答环节，气氛转趋紧张。初段由李嘉诚与董玉娣展开激烈竞逐，双方积极抢答、比分紧贴。及至中段，董玉娣渐见优势，分数抛离对手，最终以410分胜出。本场赛事中，尤以「广东话转换普通话」题目较具挑战性，各队均备受考验。

保良局董玉娣中学黎政佑、秦艺宁及殷芷晴表示以平常心应战，认为谚语题目较具挑战性。3人更分工合作准备赛事，各自负责粤语谚语、中华文化及历史范畴，以及普通话内容，务求各展所长，提升整体表现。

保良局董玉娣中学以410分取胜

洁心林炳炎中学 稳中求胜

第四场赛事由可立中学（啬色园主办）、洁心林炳炎中学、圣言中学及明爱屯门马登基金中学对战。4校实力相若，在必答题环节均成功答对6题，旗鼓相当。进入抢答环节，各队比分一直紧咬，最终洁心以380分稍为领先，成功取得晋级资格。本场赛事中，「部首题」及「繁体字书写题」较具挑战性，例如「夙兴夜寐」中的「夙」字，未有队伍抢答。

洁心林炳炎中学毛佳琪、文诗晴及杜伟晴表示，只要有把握便积极抢答，但对于信心不足的题目则较为审慎，不会贸然作答，务求稳中求胜。对于总决赛，她们希望针对弱项加强训练，例如加强部首题方面的准备，力求提升表现。

洁心林炳炎中学以380分取胜

中文顾问：世代更替谚语歇后语现断层

香港浸会大学中国语文学系一级讲师萧欣浩博士表示，各队表现略见参差，同学普遍在文学题方面表现较为理想，例如对文学作品体裁、修辞技巧及寓意理解等掌握不俗，反映同学在校内较常接触。然而，他们普遍在谚语及歇后语题目上失分较多；部首题的知识亦相对薄弱。他认为，主要原因是学校课程在谚语及歇后语的著墨或相对有限；另外，过往在家庭日常对话中常见的谚语与歇后语，随着世代更替，新一代家长未必熟悉，难以耳濡目染。正因如此，比赛的意义在于点出这些问题，让同学可透过参赛多接触，从而加深认识。

香港浸会大学中国语文学系一级讲师萧欣浩博士