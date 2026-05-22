中大研环境DNA追踪禽鸟助打击走私 封闭式空间准确率达100%

本港动物走私问题严重，单计走私禽鸟去年已录得逾1700宗，但执法部门取证不易。中文大学研究试验在空气采集「环境DNA」（eDNA），监察动物留下的蛛丝马迹，团队在封闭式小型动物设施收集样本，成功追溯曾经在场的雀鸟，准确率更达100%。研究团队指eDNA方式适用于检测利用货柜走私野生动物，有效打击不法活动。

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根据渔农自然护理署数据，去年共检获2969宗走私动物个案，其中鸟类占1790宗，两者均是近3年新高。目前监管雀鸟贸易主要依靠实地市场调查，或整合不同贸易资料库数据，过程相当耗时，同时因专业人手所限，动物往往被不法分子刻意隐藏，令监管面临限制。中大团队通过调查eDNA，采集生物在羽毛、皮肤、排泄物等遗下的DNA，检测出曾经逗留的动物物种，团队早前在3个本地鱼市场应用eDNA技术，证实技术有助调查人员发现未被目测的物种。

港口货柜采样 翌日有结果

为了验证技术能否适用于雀鸟监测，研究团队利用空气采样器，先后在海洋公园一个饲养鹦鹉的封闭式小型设施，以及开放式的旺角园圃街雀鸟花园，从尘埃和空气粒子中收集eDNA，经过滤及放大样本再与资料库配对，寻找所属的雀鸟种类。

结果显示，在封闭式空间的eDNA准确率达到100%，即成功检测出所有在场雀鸟。在开放式环境，团队以目视调查和eDNA分析共发现160个物种，目视调查占124个、eDNA分析占53个，当中17个是「完美配对」，即是被同时发现；有107个只经目视调查发现，另外36个只经eDNA发现。

中大生命科学学院助理教授Shelby McIlroy指，结果显示eDNA检测已相当准确，只是未够全面，导致监测罕见贸易品种较为逊色。由于货柜中目视调查相当困难，她认为较适合用eDNA方法，「当货柜在港口时，启动空气采样器数小时，大约下一天就有结果」。

向港府提交数据 冀纳采用

McIlroy指，eDNA只需使用标准设备，随着基因排序成本降低，整体成本与人手花费数小时监测相若，预料在采集更多样本后，检测能力可进一步改善。

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她坦言港府的雀鸟贸易资料并不全面，通过采样eDNA，有助掌握雀鸟贸易全貌，现时英国已利用此技术监测森林多样性，新加坡正研究用作监测野生动物贸易，团队将向港府提交数据，期望当局考虑采用。

记者高俊谦

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