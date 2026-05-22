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教大研究：青年数码素养低 或成网络欺凌受害者

教育新闻
更新时间：07:45 2026-05-22 HKT
发布时间：07:45 2026-05-22 HKT

网络欺凌情况日益普遍，教育大学的研究发现，数码素养较低的青少年更容易遭受网络攻击，如不寻求改进，最终可能成为网络欺凌的受害者。负责研究的学者呼吁，要培养学生长期应对网络风险的能力，而非只限于教授技术操作。

吁培养应对网络风险能力

研究由教大幼儿教育学系助理教授陶思思领导，与香港大学教育学院教授罗陆慧英及助理教授Frank Reichrt合作，团队分别在18/19及20/21学年，追踪679名平均年龄15岁的青少年，探讨数码素养与网络欺凌的双向关系。结果显示，早期曾参与网络攻击者，其后数码素养水平相对偏低，而数码素养长期停滞不前的青少年，最终可能成为网路欺凌的新受害者。反之，如数码素养较高，能自信、负责任并具批判性地使用数码科技进行学习、工作和社交的青少年，更少参与网络攻击。

研究亦发现，曾遭受网络欺凌的青少年，展现出更佳的数码素养，反映部分人通过提升技能自我保护，更有效地在数码环境中应对挑战。团队认为说明数码素养需要随着网络生活不断改变的能力，有别于「数码技能一旦掌握便能持续提供保护」的假设。陶思思指，有效的教育不应仅限于技术操作，应涵盖数码伦理、隐私保护、解决问题及网络韧性，培养学生具备长期应对不断变化网络风险的能力。

本报记者

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