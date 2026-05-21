STEAM 教育︱扬威美国FLL世界锦标赛 佛教正觉莲社学校勇夺「编程奖」

本港推行STEAM教育多年，最近本地学校出征国际性STEAM比赛，更夺得佳绩。位于粉岭的香海正觉莲社佛教正觉莲社学校，其代表队「BCKLAS」日前代表香港远赴美国休斯敦，出战国际青少年创科盛事「FIRST® LEGO® League (FLL) Explore 世界锦标赛」。在与来自全球41支顶尖队伍的激烈角逐中，最终勇夺「编程奖」（Coding Award）。

跨课程学习展现成果 稳扎计算思维与解难能力

今届FLL Explore世界锦标赛的参赛队伍来自美国、日本、瑞士、新加坡、韩国及英国等地。该校代表队早前于香港锦标赛中荣获「全场总冠军」，顺利取得世界赛的入场券。在休斯敦的赛场上，大会对「编程奖」的考核不仅限于模型的运作稳定性，更强调学生对编程逻辑的深度理解与解难能力。代表队成员在面对外籍评审时表现得自信淡定，以流利的沟通技巧阐述背后的计算思维与设计原理，充分展现出所需的创科素养，获得评审团一致的高度评价。

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丰富全方位学习经历 迈向STEAM教育普及化与精英化

率领代表队参赛的STEAM教育统筹主任陈懿文表示，看到参赛学生能在国际舞台上与各地精英互相学习，并获得专业评审的肯定，实在令人非常欣慰。这奖项不仅是对学生实践能力及科创技术的嘉许，更是对学校推动全方位STEAM教育、落实STEAM普及化及精英化成果的印证。该校期望透过是次全方位的学习经历，鼓励更多学生投入创科领域，敢于在国际平台上展现所长。

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除正式赛事外，大会亦安排参赛队伍进行学术与文化交流。学生在赛后参观了休斯敦太空中心，近距离观摩航天科技，借此拓宽国际视野，进一步实践STEAM教育中求真与探索的精神。

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