STEAM探究展 小学生研AI火灾警报器

宏福苑火灾造成严重伤亡，今届「常识百搭」小学STEAM探究展览上，不少学生针对火警逃生设计发明，有学生运用人工智能（AI）技术发明火警警报器，亦有学生设计具备阻燃特性的防火衣，让受灾住户快速逃生。有师生坦言现行教科书的防灾知识不足，建议加强讲解电源及互联网中断下如何求救，校内火警演习亦可加入烟火效果，提升应急逃生的能力。

设计具阻燃特性防火衣

今届「常识百搭」小学STEAM探究展览以「防灾备灾」为题，吸引160间本地及大湾区小学组队参与。记者现场所见，不少学生团队因应宏福苑大火，研发火警预警及逃生的防灾设备。救世军韦理夫人纪念学校团队研发名为「黑暗中也能找到你」的智慧火灾救命警报器，系统配备被动红外线（PIR）感测器，通过AI演算法，实时收集环境数据并进行人体辨识，一旦侦测到人与火光共处，便会发出高音量鸣叫及红光警示，以唤醒深夜熟睡的居民即时逃生。有份研发系统的小六生黄锡安指，警报器采用热能监测技术「反应速度更快」，可以在5秒内自动向家人及消防局发出求救讯号。

教师：教科书防灾知识不足

火警逃生过程的安全问题也备受学生关注，天水围天主教小学的团队设计名为「GFire」的防火衣，以具备阻燃特性的玻璃纤维制成，更设有「反光贴」，以便消防员在火场搜救时快速识别位置，提升救援效率。为照顾不同年纪及身形的使用者需要，防火衣采用魔术贴开合设计，可自由调节尺寸，团队经测试后发现，用家在紧急情况下，只需30秒便可穿妥防火衣逃生。有份研发的小六生陈颖彤称，团队计划加装连衣帽、防毒面罩等装备，提升防火衣的防护能力与识别度。

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本报早前报道，小学人文科教科书讲解火警逃生内容过于简单，对评估火场风险欠缺具体说明，亦未解释浓烟的潜在危险。天水围天主教小学STEAM课程发展主任区文韶认同，小学教科书的防灾知识「确实不足够」，往往需要教师在课堂上额外补充资料。虽然校内有火警演习，但学生往往「打钟就直接跟队落去」，表现较难投入。他建议邀请消防员走进校园，或设置「模拟烟火」，让学生亲身体验火灾发生时的真实环境，加深危机意识，提升应急逃生的能力。参与研发警报器的小六生黄锡安则认为，教科书提及「逃生三宝」等知识只属基础，期望增加更多实用自救技巧，尤其在停电、断网等极端情况下如何求救。

筹委会主席、教育大学科学与环境学系副教授李伟展表示，期望通过「防灾备灾」主题，加强学生对灾害风险的关注，并运用STEAM知识，提出切合现实需要的创新及可行方案。大会最终选出圣士提反女子中学附属小学，以及基督教宣道会徐泽林纪念小学的团队，获得评判大奖。

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记者 佘丹薇

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