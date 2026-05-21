蔚来中学校舍揭幕 邱少雄任创校校长 校监改称不设宿舍 学生须自行安排

获批临时注册的香港蔚来中学，设于荃湾商厦的校舍开幕，并委任退休中学校长、西贡区议员邱少雄出任创校校长。邱少雄称曾参观内地校区，认同办学团体理念，矢言让学校得到「社会认可尊重」。校方原先标榜「香港读书、深圳住宿」的跨境教学模式，校监沈蓉昨一改说法，表明校方不设宿舍，学生须自行安排，有需要家长可申请安排于深圳宿舍作为过渡。

首年计划招200至300学生

校舍设在荃湾环贸广场，提供国际普通中学教育文凭（IGCSE）及英国高考（IAL）课程的香港蔚来中学，昨首度开放予传媒参观，校内设10多个课室、餐厅、实验室等设施。创校校长亦首次公开亮相，由仁济医院王华湘中学前校长、现任西贡区议会委任议员邱少雄出任。对于两年前退休后「出山」担任校长，邱少雄指，与校监沈蓉认识多年，早前更获邀参观前海校区，认为学校教学与营运满足学生和家长的需要，对教育有热诚，留下深刻印象，自己与家人商量后接受邀请。他相信再度出任校长，不会影响区议员的工作，两者可以兼顾。

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邱少雄在开幕礼上致辞时，矢言把香港蔚来中学办成「学生喜欢上学、家长放心交托、社会认可尊重」的学校，又指为学生开创更多发展机遇，「他们面对的机遇来自香港，亦来自大湾区以至全球」。退休小学校长、曾任大埔区委任区议员的朱景玄，亦出任该校校董。

校方上周宣传时标榜「香港读书、深圳住宿」的跨境教学模式，校监沈蓉曾声称校方安排学生在深圳前海住宿，每日接送往返荃湾校舍。然而，沈蓉昨一改口风，表明学校不设住宿安排、并未向教育局申报住宿安排，「学生放学后怎样住宿，是由家庭自行安排」。她指学生如有需要，校方会尽量协助，包括申请入住深圳学生宿舍作为过渡。

对于当局要求专才子女须居港满两年，才符合资格申请资助专上课程学额，沈蓉指校方支持相关政策，「如果家庭想来港生活，孩子能早一点来港对他们更有利」。

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校方以内地港籍生及本地生为主要招生对象，首年计划招收200至300名学生。沈蓉透露，校方于日前的教育展已取录4名港籍学生，未来为有需要学生提供粤语课程，举办参观博物馆、义工活动等活动，协助他们融入香港社会。邱少雄补充，只要外来学生学懂粤语，将能更快融入香港的生活，本地学生亦能担任「大使」协助，「他们（外来学生）习惯了在香港生活，将增加他们在留港升学或居住的机会，最终希望他们成为香港的一份子」。

记者欧文瀚

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