科大与乌兹别克基金会签协议 加强本科及高管教育合作

科技大学与乌兹别克El-Yurt Umidi基金会签署合作备忘录，双方承诺透过奖学金、学术交流及高管培训等范畴，加强教育合作。双方亦将为当地公务员设计为期一至六个月，由科大团队教授的高级管理教育课程，基金会亦考虑在今年底选派数百名公务员来港，修读人工智能、网络安全等专业课程，以协助当地推动数码转型。

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基金会将为获科大录取的乌兹别克优秀本科生提供奖学金。 资料图片

乌兹别克年底派员来港 修读专业课程

科大早前率团访问乌兹别克，参与当地举行的国际会议，与高层官员及院校领导会面，探讨深化合作的机遇。科大大学数据研究室主管卢嘉麒与乌兹别克El-Yurt Umidi基金会执行总监Gulnoza ISMAILOVA，在乌兹别克共和国执法学院举行备忘录签署仪式，基金会将为获科大录取的乌兹别克优秀本科生提供奖学金，支持他们攻读理学、工程、工商管理、人文与社会科学、跨学科研究等前沿课程。

除本科招生外，科大亦与基金会探讨为具潜力的公务员，设计为期一至六个月的高管课程，对象涵盖政府部门、企业策略、高等院校、研究中心及智库机构代表。课程由科大教授团队讲授，结合前沿理论、领导力培训及专案导向的实践学习；基金会考虑年底前，选派数百名公务员，在科大修读包括人工智能、网络安全、数码鉴识、机械人技术及无人机系统等专业课程。

乌兹别克申请入读科大的人数，较去年增长逾两倍，成为增长最快的新兴国际学生来源地之一。 资料图片

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重点新兴国家 入学申请增逾两倍

在今年入学申请中，来自乌兹别克的申请人数较去年增长逾两倍，成为增长最快的新兴国际学生来源地之一。科大首席副校长郭毅可指，通过双方紧密合作，科大的学术影响力得以延伸至重点新兴国家及地区，促进乌兹别克的经济与人才发展，亦为校园注入多元文化元素，扩阔学生的全球视野。

Gulnoza ISMAILOVA指，乌兹别克正致力于推行大规模改革，构建开放、现代化、以知识为本的经济体系，与科大签署合作备忘录，为当地在尖端技术领域培养优质专才开启新机遇，更巩固作为中亚地区新兴教育、科学与创新枢纽的地位，形容既是学术合作，亦是「新乌兹别克」长期可持续发展、智能潜力及未来发展的策略性投资。

本报记者

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