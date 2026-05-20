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岭南中学设计AI鸟屋系统 工程赛获季军

教育新闻
更新时间：07:05 2026-05-20 HKT
发布时间：07:05 2026-05-20 HKT

雀鸟是日常生活中最常见的动物，但牠们在城市里经常面对各种危机。在比赛中取得季军的岭南中学，4名中二生见到雀鸟撞玻璃、鸟巢被台风吹毁等情况，设计结合环保及人工智能（AI）的鸟屋系统，配备自动关上巢门的防御功能，期望为雀鸟提供更安全的生存环境。

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这个命为「爱屋及鸟」的系统，利用AI与物联网保护栖息雀鸟。团队早前用一周搜集3000张动物相片，训练AI视觉模型识别掠食者或鸟类，每当有掠食者闯入鸟屋，便会自动关门，保护雀鸟安全。系统通过「物联网」技术，联系至人类「屋主」判断能否开门。队员叶珮瑶指，留意到本港不时发生鸟撞玻璃的事件，而本港天气经常不稳，台风吹袭时有鸟巢被吹至地上，导致在雀巢上栖息的雀鸟弃巢而走，加上天气长期闷热，鸟屋居住的雀鸟往往焗死，驱使他们设计「爱屋及鸟」系统。

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叶珮瑶续指，现时雀鸟栖息地越来越少，与都市发展息息相关，她希望项目有助生态自然与日常生活平衡，让雀鸟安全回家。

记者高俊谦

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