德望学校研遥距种植装置快速复修山林 无人机投放「空中种子」 学生工程赛夺冠

近年本港山火频繁，灾后重建山林耗用大量人力物力，成本高昂。德望学校的学生团队设计遥距种植装置，通过设有定位系统（GPS）的无人机，将已加入水分及厨余肥料的幼苗，「空投」到焦土，复修山林成本有望减半，在一个学生工程研习比赛中脱颖而出，夺得冠军。圣贞德中学则倡设「感官避风港」，照顾「感觉统合失调」患者需要而获得亚军。

较人手方式省时省力

冠军队伍德望学校。高俊谦摄

「bE inspired!创想我城比赛」由工程顾问公司奥雅纳与非牟利机构青年成就香港部举办，今年共吸引来自52间中学、逾320名学生组成逾百支队伍参加，团队须在气候变化、自然融合及共融设计，择一提出创新解决方案。

德望学校团队「EcoSynth」设计遥距种植装置，就读中四的丁雅善指，本港山火问题越来越严重，「山火烧完个山秃晒，但又没有人修复」，启发她们构思装置修复山林。装置通过设有GPS系统的无人机，每次运载10个名为「AEROSEED」（意即「空中种子」）的幼苗立方体，投放在山火后的焦土上。

比赛一众冠亚季得主合照。高俊谦摄

每个「AEROSEED」均加入可完全降解的淀粉水球，为幼苗提供即时水分，而幼苗泥土亦添加鸡蛋壳作肥料，确保幼苗在运送期间有充足自然养分。丁雅善表示，团队亦留意到外国使用由种子、黏土与堆肥混合捏制成的「种子球」，但往往从山坡中滚落，种植成功率一般较低；现时本港只以人手方式重新造林，要将树苗盖满整个山头可能不止一天，费时失事。

团队推算，如出动逾百部无人机投放「AEROSEED」，只需10多分钟便能把幼苗投到整个山头，成员岑映荞称，以「AEROSEED」植林成本约1万至4万元，较现时以人手造林，成本有望减半。

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圣贞德「感官导航者」获奖

圣贞德中学团队「SJA Team 1」获得亚军。高俊谦摄

岭南中学获得季军。高俊谦摄

至于圣贞德中学的团队「SJA Team 1」，以共融设计项目「感官导航者」取得亚军。项目为「感觉统合失调」人士而设，配以蓝绿感官路径带领使用者，进入以黄、绿色为主调的「感官避风港」，内设床铺、座椅、减压公仔，更有电视屏幕供心理医生即时对话，纾缓用者的情绪。

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队员蔡梓恩称，项目以观塘为背景，区内工厦林立、街道狭窄，环境嘈杂，容易刺激情绪，期望采用模组化设计的「感官避风港」，能在区内天桥底、空置舖位等闲置空间中设置，惠及更多有需要的人。团队更打算向学校提交计划书，在校内设立「感官避风港」惠及同学。

记者高俊谦

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