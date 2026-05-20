不懈进修电动车 维修员获资历架构奖励

电动车普及，对传统的汽车维修业造成冲击。现年43岁的钟菩恩，中学毕业便一直从事汽车维修，坦言倘不吸取新知识，随时被淘汰，遂修读电动车维修及保养证书课程，更在资历架构学习体验奖励计划脱颖而出，获资助参与东京举行的车展观摩取经。

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现为汽车维修服务公司店长的钟菩恩，自小喜欢驾驶，中学毕业便「胆粗粗」入行由学徒做起，一做20年，「我喜欢将坏掉的东西维修好，亦喜欢学习新事物，很有满足感」。近年电动车大行其道，政府更计划2035年起停止新登记燃油车，他坦言对传统维修燃油车的技工带来冲击，尤其两者结构大有分别，「不去看过、试过、学过，无可能由燃油车转到电动车」。

钟菩恩中学毕业便「胆粗粗」入行由学徒做起，一做20年。高俊谦摄

多学新技术免被淘汰

钟菩恩坦言，从事汽车维修很需要不断学习和进修，为免被新技术浪潮淘汰，决定「从头学起」，修读两个属资历架构第三级的电动车维修及保养证书课程，由低压电开始学起，直至高压电。去年他参与资历架构学习体验奖励计划，竞逐3万元资助，前往东京举行的「日本移动出行展」取经。

钟菩恩（右）去年参与资历架构学习体验奖励计划。高俊谦摄

获资助东京车展取经

他坦言面试心情紧张，尤其有前辈向他嘱咐，「你在这个行业算是『后生』，若你都不去学习，我们便没有机会认识新事物」，令他深感意义重大，向评审表明将资讯带给同业分享，最终成功获选。

每两年一度的「日本移动出行展」展示海陆空交通工具制造商的新技术，令钟菩恩大开眼界。他坦言经过今次体验后，会建议维修同业尽早学习电动车维修，「再维修燃油车辆，（日后）未必养得起自己」。

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自言是行动派的他称，必须读书向前迈进，不应等到有电动车维修个案，才想到学习。

资历架构学习体验奖励计划每年资助23名行业从业员，参加本地或海外比赛、研讨会、展览和考察团等活动，借此鼓励他们持续进修，参加本地活动可获1万元，境外活动则为3万元。

记者 高俊谦

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