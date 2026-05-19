港生扬威ISEF大奖赛 英皇书院培正中学夺奖

香港学生科创成就扬威海外，英皇书院与培正中学的两支学生队伍，本月初出战全球规模最大的青少年STEAM竞赛「第76届再生元国际科学与工程大奖赛（ISEF）」，与全球70多个国家及地区、逾2000名参赛者角逐锦标。英皇团队凭着氨基酸涂层，提升药物手性(Chirality)分离效率，在「化学组别」夺得三等奖；培正团队则研发针对原发性开角型青光眼，崭新的双效眼药水配方，在「生物医学与健康科学组别」夺得四等奖。

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研氨基酸涂层 增手性药物疗效

第76届ISEF本月9至15日期间在美国凤凰城举办，参赛类别涵盖数理机械、化学、材料科学、机器人、智能机器、人工智能、生物技术、转化医学等20多个不同组别。英皇书院中五生谭文舜、陈柏亨和张学贤的项目关注手性药物，即分子结构中含手性中心的药物，三人发现手性分离左右旋异构物，能有效提升疗效与安全性，在SPIONs纳米粒子上加入氨基酸涂层，大幅提升手性分离效率，有助启发新一代药物提纯技术，荣获「化学组别」三等奖。

三人以往多次合作，包括去年举行的日内瓦发明展。谭文舜直言比赛环境不同，ISEF评审着重了解学生们的想法，忆述有晚获悉摊位受损急需维修而受惊。陈柏亨则认为，准备比赛需时，过程有助磨练解难能力，对学业成绩与升学均有帮助；张学贤形容他们「花时间学习将会用到的技能」。

双效眼药水配方 延缓青光眼病情

至于获「生物医学与健康科学组别」四等奖，来自培正中学的刘亦然、魏熙琳与廖颖翘，考虑到原发性开角型青光眼是不可逆性失明的主要成因，惟现时只能倚赖降眼压，而不能阻止视神经退化，团队研发出双效眼药水配方，结合两种融合蛋白F7和BC，从「降压」与「护神经」双管齐下延缓病情。

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就读中四的魏熙琳称，研究源于不少亲友受青光眼所苦，整个项目筹备与测试花逾一年，她难忘赛后有美国选手引述眼科专业的父亲，称赞她们的研究。同样是中四的廖颖翘期望研究继续下去，帮助有需要的人; 就读中五的刘亦然则指参赛增进自己的药理知识，希望日后入读医科。

香港资优教育学苑联同新一代文化协会，从去年的选拔赛甄选出来自5间学校、合共11位学生，代表香港出战今届ISEF其中5个项目，其余来自九龙真光中学、哈罗香港国际学校及汉基国际学校的学生项目，均获优异奖。协会总干事苏祉祺称，ISEF是全球规模最大、最权威、最具影响力的青少年STEAM竞赛，香港代表队今年再创佳绩，反映香港的STEAM教育成果走在世界前列。

记者 欧文瀚

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