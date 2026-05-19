中大医学院助理院长张源津 获美国泌尿科医学会颁讲座奖

中文大学医学院助理院长（外务）、外科学系副教授张源津，近日获美国泌尿科医学会颁授「John K. Lattimer讲座奖」，成为奖项自1977年成立以来，首位获此国际殊荣的亚洲研究员。奖项旨在每年表扬一位在创新及临床实践方面表现卓越、有望革新泌尿学专科，以至整个医学领域的医学专家。

中大医学院助理院长张源津，获美国泌尿科医学会颁授「John K. Lattimer 讲座奖」。中大提供

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研究经尿道膀胱肿瘤切除术 治疗效果显著提升

张源津在「经尿道膀胱肿瘤整块切除术」方面取得享誉国际的前瞻性成果，显著提升了全球膀胱癌的治疗效果。他是欧洲泌尿外科学会非肌肉侵袭性膀胱癌诊疗指南编写团队中，唯一来自亚洲的专家，2021年当选香港「十大杰出青年」，并荣获国际泌尿外科学会「创新者大奖」。2023年获奥地利维也纳医科大学委任为客座教授，翌年荣获世界华人泌尿科学会「新星奖」。

中大医学院助理院长张源津，获美国泌尿科医学会颁授「John K. Lattimer 讲座奖」。中大提供

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对于获颁殊荣，张源津表示非常荣幸，衷心感谢美国泌尿科医学会肯定他的工作。他指过去十年与团队致力研究「经尿道膀胱肿瘤整块切除术」，去年更完成人类首例利用经尿道机械人系统，进行膀胱肿瘤整块切除术的临床试验，结果令人非常鼓舞，深信技术有望彻底突破未来膀胱癌患者的治疗模式。他希望能以自身经历，启发更多亚洲年轻科研人员砥砺前行。

本报记者

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