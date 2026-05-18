科大物理学者陆锦标 获选为美国国家科学院院士

本港学者学术成就再获国际肯定。科技大学高等研究院朱经武教授及物理学系讲座教授兼基础物理学中心主任陆锦标，获选为美国国家科学院院士，以表彰他在基础物理学领域的卓越贡献。陆锦标对获得殊荣深感荣幸，形容好奇心始终驱使他在科研路上不断前行。

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领导大亚湾中微子实验 形容研究犹如解谜

美国国家科学院近日公布选出120名院士及25名外籍院士，其中实验粒子物理学家陆锦标，长期致力于探测难以捕捉、常被称为「幽灵粒子」的微观粒子，他最广为人知的成就，是2003年启动并共同领导大亚湾反应堆中微子实验，并于2012年首次测量到最小的中微子混合角，为新一代中微子振荡研究开启里程碑。他曾先后2014年获美国物理学会颁发帕诺夫斯基实验粒子物理学奖、2016年与其他4个实验团队获颁基础物理学突破奖、2019年获未来科学大奖「物质科学奖」，并于2023年获欧洲物理学会高能与粒子物理学奖。

陆锦标最广为人知的成就，是2003年启动并共同领导大亚湾反应堆中微子实验，2012年首次测量到最小的中微子混合角。 资料图片

对于获选为美国国家科学院院士，陆锦标深感深感荣幸，他称好奇心始终驱使他在科研路上不断前行，形容研究犹如破解谜题；每当迎来「灵光一闪」的瞬间，总是令人无比兴奋。无论是观察到出人意料的中微子行为，抑或判定奇异粒子的特性，最终目标都是探索宇宙最深层的奥秘，拓展人类认知的边界。

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科大校长叶玉如祝贺陆锦标获得殊荣，形容是对他多年潜心基础科学、勇于探索未知的最佳肯定，赞扬他在中微子振荡领域的突破性研究成果，重新定义人类对宇宙基础结构的认知；强调科大继续全力支持教授在基础研究领域深耕，「因为每一次对自然规律的深刻洞察，都为人类打开一扇又一扇通往未知的窗」。

本报记者

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