中大成立全港首间全端具身智能实验室 循5个方向展开研究

中文大学InnoHK香港物流机械人研究中心（HKCLR）旗下的「香港具身智能实验室」今日正式成立，亦是香港首个坐端具身智能实验室，与24间业界伙伴、投资机构及创科企业合作，推动具身智能技术与机械人等领域的前沿科技发展。实验室联合总监李钟毓表示将循5个方向展开研究，期望透过实验室，进行世界级的具身智能研究、与业界合作将技术突破带至现实应用层面，以及培训新一代的机械人技术人才。

金国庆︰具身智能带来更多的机遇和责任

中大副校长（教育）金国庆在开幕礼致辞时强调，人工智能（AI）发展已进入新阶段，从纯粹数码世界移至具身智能、与现实世界互动，为教育、研究等带来更多的机遇和责任。他指中大过去数年一直将AI为融入至教学研当中，装备学生面对瞬息万变的社会，而新实验室将容许学生透过最先进科技，探索如何于现实场景应用AI和机械人科技，化理论为现实。

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李钟毓指，具身智能是AI与物理世界深度融合的重要载体和前沿科研问题，涉及理解复杂场境、在现实执行指令及从反馈中学习，对众多版块带来重要影响。他认为HKCLR过去数年的成果为新实验室建立重要基础，而新实验室将从机械人设计、机动性能、精确动作、人机互动及机械学习5个方向展开研究。

HKCLR业务拓展总监纪力萍表示，新实验室将为中大学生提供学习应用机械人和AI模型的机会，亦希望协助教育界开设目前仍较少的AI融合机械人课程。另外，实验室会收集市场需求和数据、研发突破技术和应用难关的产品，例如为下水道、后楼梯等密闭空间或高危环境等进行巡逻和操作的工作带来突破，长远为香港建立创科中心市场。

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记者欧文瀚

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