港大护理领袖计划 首届120学员毕业

香港大学联同赛马会慈善信托基金合作推行的「港大赛马会护理领袖发展计划」，昨举行毕业典礼，庆祝首届120名学员完成18个月的课程。身兼计划总监的港大基层医疗教研中心总监陈肇始致辞指，期待各学员在未来担当更具影响力的角色，改善本地健康，亦为国家及国际层面的健康发展作出贡献。

陈肇始：为国家及国际作贡献

「港大赛马会护理领袖发展计划」为期18个月，课程结合海外领导力培训、本地学术学习、导师指导，以及循证专题项目，以培育具备愿景、专业能力及推动服务改善能力的护理领袖。

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首届120名学员来自不同医疗机构，包括医院管理局、衞生署、私营医院及地区康健中心等，全部均由雇主提名参与。他们须探讨医疗人力韧性、工作流程优化、数码健康整合，以及回应联合国可持续发展目标等议题，并前往牛津大学、凯斯西储大学等海外知名院校交流，建立行政医疗领导、护理创新及医疗系统发展的国际视野。

毕业生亦将通过校友网络继续交流知识、互相支持，并在护理、医疗领导及基层医疗发展方面开展更多合作。

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陈肇始肯定毕业生的投入与成就，期望他们带着更扎实的领导能力、更广阔的视野、更强的使命感回到工作岗位，「在未来担当更具影响力的角色，启发身边同侪，继续站得更高、看得更远，并引领正面改变，不仅改善本地健康，亦为国家及国际层面的健康发展作出贡献。」

本报记者