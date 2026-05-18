城大开发AI工具 识别双语翻译落差

在即时翻译与全球互联的时代，人们普遍认为外地投资者能获取与当地人相同的数据。城市大学会计学系助理教授黄裕庭的团队开发人工智能（AI）工具进行研究，发现有企业刻意地让外地投资者处于资讯真空状态，从而偏袒本地的情况。

刻意淡化细节致外地人陷劣势

研究灵感源自黄裕庭在跨国零售商店购物后，注意到退货政策的中英文版存在翻译差异，推测企业在涉及重大利益的揭露中，可能出现类似情况。团队开发的AI工具能识别出细微的「翻译落差」，即报告的中英文版本所传达的资讯的显著差异，研究发现资讯落差非偶然现象，令外地投资者面对结构性劣势，例如企业在英文文件中刻意淡化复杂的关系型资讯而强调会计细节，以配合外地投资者的治理优先事项。

团队假扮成投资者直接联系企业，结果发现翻译落差较大的企业，对外地投资者查询的回应率显著较低，反映企业确实让外地利益相关者处于资讯真空状态。团队相信研究证明企业正积极制造不利于国际投资者的条件，为全球监管机构敲响警钟；又指新工具毋须依赖中转翻译，可应用于更广泛的双语场景。

本报记者