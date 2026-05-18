观塘玛利诺书院AI生成R&B歌曲趣学范文 参与中学生初创比赛夺冠

人工智能（AI）大行其道，但如何「落地」却需要创意与策略。在一个中学生初创比赛上，观塘玛利诺书院的团队有见于中文科范文篇章，平时倚赖背诵的学习方式枯燥乏味，遂想到以AI将范文内容生成R&B歌曲，提升学习兴趣与效能，最终获得评审青睐，夺得赛事冠军。

冀助解决死记硬背痛点

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团队凭这个项目参与非牟利机构「SEED Foundation」主办的初创比赛「IdeaPOP!」，赛事有逾300名学生、共80支队伍入围。比赛聚焦四大社会议题，包括伤健共融、长者护理、教育及精神健康与抗逆力，参加队伍自选一个议题，针对痛点制订初创计划，评审则根据社会效益、商业可行性、创意及汇报表现评分。

经过多轮淘汰后，连同观玛的十强打进日前的总决赛，就指定议题向评审推销初创计划，角逐锦标。团队提出AI生成R&B版本的《登楼》外，更倡议结合社群歌曲库，提升学生学习效能。

在问答环节，评审要求真人示范，他们随即高歌一曲，表现大受好评，最终成功夺得冠军。另一成员、中四的苏沛熙在赛后指，为打动评审，曾经上网参考他人如何推销产品，让受众更能意会。队友郭庭章则笑称，音乐令到读书不再无聊，相信是得到评审共鸣的致胜关键。

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亚军用AI辨识高风险来电

获得亚军的港大同学会书院，提出以AI分析语音辨识高风险来电，配以即时联络家人决定接听还是挂线的功能。成员刘泽安指，虽然不少公司都有堵截电骗的方法，但未必有实际效果，故提出利用AI侦测骗徒用语。队员陈颂汶难忘身在内地，仍然为比赛修改简报，牺牲玩乐时间。

其他参赛队伍亦提出不少巧思，如利用认知游戏取代开颅手术的口头问答、以声控装置协助行动不便人士淋浴等。

担任评审的阿里巴巴创业者基金首席影响力及传讯官黄玲玲称，欣赏冠军队伍利用音乐，同时考虑设立社群，令计划得以持续，强调项目不应只流于理念，更需要考虑如何「落地」。花旗银行总裁江碧彤则指，AI已成为生活的一部分，年轻人应该利用AI，发挥独立思维，服务社会。

记者高俊谦

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