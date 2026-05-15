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香港圣比斯（安基司）公学 学生自选学院 预习大学「深度」

教育新闻
更新时间：11:07 2026-05-15 HKT
发布时间：11:07 2026-05-15 HKT

香港圣比斯（安基司）公学是专注于IGCSE及A-Level课程的独立预科书院，注册申请正由教育局审批中，预计在2027-28学年开办。

及早钻研相关范畴

香港圣比斯（安基司）公学创校联席主席王德志表示，该校采用大学学院教学模式，协助学生提前适应大学的学术深度，除了有以David Cardwell名字命名的「卡德维尔工程、物理与设计学院」，其他学院范畴，分别有「数学及电脑」、「经济及金融」、「生命科学」及「人文学科及法律」。

延伸阅读：安基司伙拍英国圣比斯 剑桥前副校订高中课程

王德志指，英国圣比斯公学和安基司学校合办高中，小学和初中课程则由安基司提供，做法和英国的传统名校相似。他解释，独立的预科学校，可全力推动对高中生有利的措施，例如邀请剑桥大学前副校长规划课程等，就很顺理成章。

延伸阅读：英国圣比斯落户西九 伙安基司办预科书院 预计2027学年开办 首年目标招150学生

校方将建议学生入学时，拣选想入读的学院，最迟要在最后两年选定。「学生越早选定越好，因为他们有更多时间深入研究有关范畴。」王德志举例，学生及早学习相关范畴的课程后，就有时间学习进阶课程，甚至阅读名牌大学需要学生阅读的书籍、参加大学认可的比赛等，提升学生入读心仪大学的机会。

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