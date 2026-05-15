「车迷」女技术员学徒 膺VTC杰出菁英练习生

今年是《学徒制度条例》实施50周年，职业训练局选出10名「杰出菁英练习生」，有自小受「车迷」父亲耳濡目染的女学徒，成为大型汽车服务中心唯一的女技术员学徒，更立志创立自己的汽车工程公司；亦有学士学位毕业生对前途感到迷惘，最终决定接受工程技术员（电气）学徒训练，向工程师之路迈进。

10人获选VTC「杰出菁英练习生」

林映彤在大昌贸易行汽车服务中心担任工程技术员（汽车）学徒，是公司现时唯一的女技术员学徒。VTC提供

林启贤现于中华电力有限公司担任见习技术员，对能为社会提供稳定可靠的电力供应深感自豪与满足。

VTC昨举行「学徒制度条例五十周年志庆暨杰出菁英练习生奖励计划颁奖典礼」，共150名注册学徒获雇主提名，最终10人获选「杰出菁英练习生」。得主之一的林映彤，从小受父亲影响，对汽车结构与零件充满好奇，她修读香港专业教育学院（IVE）汽车工程高级文凭课程，更加入大昌贸易行汽车服务中心担任工程技术员（汽车）学徒，成为该公司目前唯一的女技术员学徒。她形容IVE课程学到电动车电力学、制动系统等知识，在职场大派用场，长远希望创立属于自己的汽车工程公司。

同样获奖的林启贤，早年毕业于酒店管理相关学士课程，一度对前途感到迷惘，决定独游西班牙沉思，却遇上旅馆停电，令他深刻体会到稳定电力供应的重要性，返港后报读工程技术员（电气）学徒训练。现在他在中电负责偏远地区的前线电力工作，正计划持续进修，朝着成为工程师的目标迈进。

本报记者

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