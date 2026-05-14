逾7成忧未能为孩子「做到足」 小学生家长开心指数7.82分背后隐藏压力

香港家长的压力不逊于子女，和富社会企业的调查发现，小学生家长整体快乐指数虽达7.82分（满分10分），但背后隐藏沉重的家庭压力。逾7成受访家长担忧未能为孩子「做到足」，逾半更认为抚养子女为经济负担。有小学校长指出，现行家庭支援多为「救火式」被动介入，主动求助家庭寥寥可数；有学者建议政府可参考海外经验，设立专责部门统整家庭政策及资源

张作芳表示「预防性、持续性的家庭支援，远比事后补救更有效」她期望政府可加强学校与社区的常规家长教育配套。佘丹薇摄

和富社会企业在今年3月通过小学、社福机构及网上问卷，访问逾3000名小学家长，了解他们的心理素养、家庭健康状态与和谐度、家庭沟通及资源，发现受访家长普遍反映存在育儿压力，近7成人认为照顾子女所花时间，超出自己所能付出；71%担心自己是否已为子女「做足要做的事」；52%人认同养育子女带来经济负担。

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校长：预防支援更具成效

调查发现，在众多压力来源之中，「家庭关系经营」有显著影响力，家长如对亲子沟通、伴侣相处等家庭关系经营越感困难，亲职压力亦会随之增加，家庭精神健康评分则越低；全职家长因全天候照顾家庭，其个人及家庭快乐指数，均低于就业家长。



油蔴地天主教小学校长张作芳指，学校一般接获的个案，大部分是家长与子女的沟通落差，譬如高年级学生步入青春期，开始建立独立想法，抗拒管教，惟不少家长未能调整沟通与管教方式，导致亲子冲突加剧。

她形容部分家长担心被社会「标签化」，误以为寻求社工协助等同家庭存在问题，加上现行的家庭支援政策多属「救火式」被动介入，待学生出现情绪问题，或亲子关系变得紧张后，始会提供协助。她强调具预防性、持续性的家庭支援更具成效，「家庭沟通得好，整个的家庭幸福感先会有所提升」。

学者倡设专责部门统筹

她期望政府可加强学校与社区的家长教育配套，让家长获取压力管理的实用工具，将家长及家庭支援融入日常场景，学校亦可举办瑜伽班、AI讲座及香薰按摩互动工作坊等亲子活动。提到政府近日整合学校津贴，把「家庭与学校合作活动计划资助」纳入营办/扩大营办开支津贴（EOEBG），她指学校的相关资源如用完，未来将寻求非政府组织合作。



本港的家庭政策及服务均分散于不同部门，缺乏协调，导致资源不均及服务重叠。曾任家庭议会主席的理工大学协理副校长（本科生课程）石丹理建议，政府可参照韩国或德国等地做法，设立专门负责家庭政策事务的部门，整合资源分配，「确保满足每个家庭成员的需求」。

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记者佘丹薇

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