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小学生家长开心指数7.82分 专家呼吁优化支援体系

教育新闻
更新时间：14:23 2026-05-14 HKT
发布时间：14:23 2026-05-14 HKT

和富社会企业于今年3月透过22间小学、社福机构及网上平台，收集了逾3000份有效问卷，发现香港小学生家长整体开心指数为7.82分，个人开心指数为关键因素，有逾7成家长表示「担心自己是否为孩子做足要做的事」。油蔴地天主教小学校长张作芳指，现时针对家庭的支援模式仅属「救火式」；研究及倡议督导委员会委员方奕展建议参照海外做法，就家庭政策设立专门机构。

张作芳表示「预防性、持续性的家庭支援，远比事后补救更有效」她期望政府可加强学校与社区的常规家长教育配套。佘丹薇摄
张作芳表示「预防性、持续性的家庭支援，远比事后补救更有效」她期望政府可加强学校与社区的常规家长教育配套。佘丹薇摄

问卷研究聚焦家长的心理素养、家庭健康状态与和谐度、家庭沟通及资源。受访者中，逾8成为女性，近6成处于就业状态。结果显示，个人开心指数为影响「香港小学生家长开心指数」的首要因素，其平均值逾7分，反映家长个人心情对家庭幸福的重要影响。家庭照顾层面的压力，有逾7成家长担心「自己没办法为孩子做到足够多」，另有逾半家长认为「养孩子是一项经济负担」，研究发现，全职照顾者在个人及家庭的开心指数方面普遍较低，承受更高的亲职压力「需面对24小时无休的照顾」。

延伸阅读：亲子关系︱中大调查：7成中小学家长 因管教冲突感压力

小学校长张作芳表示，现时的支援政策好多时仅为「救火式」支援，等孩子出现行为或情绪问题，或家庭关系出现紧张时才介入。她表示「预防性、持续性的家庭支援，远比事后补救更有效」她期望政府可加强学校与社区的常规家长教育配套，让家长获取压力管理的实用工具。她亦呼吁为家长及家庭服务去标签化，期望当局可将家长及家庭支援融入日常场景。

由于现时本港家庭政策及服务均分散于不同部门，缺乏协调，导致资源不均及服务重叠，方奕展建议政府可参照韩国或德国等国家，设立一个专门负责家庭事务的部门，将资源整合，「确保满足每个家庭成员的需求」。

延伸阅读：「心晴支援 」计划支援高危家庭成效显著  母创伤症状下降41%  儿童抗逆力提升

记者佘丹薇

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