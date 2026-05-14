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假学历｜近年虚假海外学历事件增多 港大学收内地生偏重高考成绩

教育新闻
更新时间：11:02 2026-05-14 HKT
发布时间：11:02 2026-05-14 HKT

近年屡次揭发有非本地生涉嫌以虚假海外学历报读本港大学的个案，教育局强调「零容忍」，使各院校对海外公开试资历取态更为警惕。有本地升学顾问坦言，AP考试并非报读本港大学的主流考试，但作弊手法「防不胜防」，或影响内地学校声誉，院校取录内地生优先考虑高考成绩，多于国际考试。本身是大学高层的立法会教育事务委员会主席刘智鹏则认为，院校做法是一视同仁，即使个别考试作弊个案较多，「大学不会不看，而是会看紧一点」。

升学顾问：作弊事件「防不胜防」

AP考试在港主要由开办美国课程的国际学校举办，博华海外升学中心执行总监邝炜立指，本地学校提供国际课程以IB或A-Level为主，AP并非主流。他坦言本地大学院校招收内地生，大多优先考虑高考考生，「内地国际学校质素比较参差，过往有内地学校存在系统性地作弊或学生作弊，优先程度会低一点」。他续称作弊事件「防不胜防」，某程度上影响内地学校声誉，而香港院校收生方面的甄选与监管机制相当严格，相信今次作弊事件，不会影响到本地大学。

延伸阅读：AP试黑客受雇场外通水 揭电脑化考试「出猫」隐患 内地名校生集体涉案 被即时开除学籍

内地报考港校防造假机制严格

身兼岭南大学校长特别顾问的立法会议员刘智鹏则认为，每个作弊个案都是单独个案，不会因作弊情况较多，而下调个别考试的可靠性，「例如雅思（IELTS）考试作弊个案较多，大学不会不看，而是会看紧一点」。

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他指内地高考有报读香港院校的机制，防止造假机制相当严格，相对其他公开试确实较可靠，但院校仍严格审视考生的成绩和面试表现，核实学历以判断到底是考生本人，抑或另找他人代考，相信随着假学历个案屡被揭发，院校「只会看得更严格」。

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