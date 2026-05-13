都大与残奥会签备忘录 推动学术及研究合作

都会大学与中国香港残疾人奥委会签署合作备忘录，双方将推动学术及研究层面的合作，包括通过学术及培训课程提供专业教育，共同开展针对残疾运动及复康治疗的应用研究，共同推广与残疾人运动相关的课程；都大亦为有意进修的残疾运动员，提供学习途径，并丰富学生在残疾运动产业的认识和学习体验。

都大亦为有意进修的残疾运动员，提供学习途径，并丰富学生在残疾运动产业的认识和学习体验。都大提供

延伸阅读：都大拟建首粤语「酒后语言资料库」 助检测系统分析适合驾驶否

区启明指，将为运动员创造更多发展机会，为学生搭建实践平台，推动香港共融体育的发展。都大提供

都大副校长（策略规划）区启明指，将为运动员创造更多发展机会，为学生搭建实践平台，推动香港共融体育的发展。香港残奥会副会长梁礼贤期望合作有助把级别鉴定融入学术课程，培训国际水平的级别鉴定师。

延伸阅读：都大剑指北都大学城 暂不考虑发债融资 林群声：拟迁科技学院和实验室

本报记者



诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<



