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施俊辉：AI成行业趋势 培育复合型人才

教育新闻
更新时间：21:34 2026-05-13 HKT
发布时间：21:34 2026-05-13 HKT

全球人工智能（AI）人才需求殷切。署理教育局局长施俊辉昨回应立法会议员质询，提到社会对科技人才需求变化急速，认同社会需要「复合型人才」，需要人文与科技结合，无论是兼具人文质素的理科生，抑或懂得技术逻辑的文科生，均是培育未来人才的趋势。他亦提到AI已涉猎各行各业，不同工种对应用AI均有基本要求，本地大学已把AI必修课程列为学生的毕业要求，务求掌握AI技能。

延伸阅读：教育局推创新拨款计划 施俊辉冀教育工作者善用人工智能 建构共融学习环境

有议员建议在北部都会区大学城，汇聚AI开发人才与顶尖学者。施俊辉指，政府支持大专院校发展高端的数学研究课程，各院校可就北都大学城发展构思向当局提出建议。

延伸阅读：AI教育应用展 电子学习配套计划22项目全亮相 施俊辉︰冀科技成教师教学得力助手

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