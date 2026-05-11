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城大副校长获任加国工程院外籍院士 表彰人工智能贡献

教育新闻
更新时间：19:39 2026-05-11 HKT
发布时间：19:39 2026-05-11 HKT

本港学者成就获国际认可。香港城市大学副校长（人才及国际战略）兼机械工程学系生物医学工程讲座教授李文荣，近日获颁加拿大工程院外籍院士，以表彰他在微／纳米技术、人工智能感测，及智能运动数据分析等领域的杰出贡献。

李文荣指殊荣是对他及团队多年来跨学科研究努力的肯定；期待与城大团队继续在国际间推动相关跨学科协作。

延伸阅读：城大校董会访问剑桥大学 探讨深化科研合作

李文荣在跨学科研究方面成就卓著，研究涵盖纳米材料感测器、可穿戴生物医学装置、人工智能驱动系统及智能感测技术。他成功融合智能感测、数据分析与成果转化，促进科研成果落地应用，推动工程科技从实验室走向实际应用。

他同时是美国国家人工智能科学院院士、中国科学院「百人计划」入选者，以及电机电子工程师学会（IEEE）、美国机械工程师学会（ASME）等多个国际学术组织的会士，并曾任IEEE纳米技术理事会主席，积极推动全球工程及新兴科技领域的合作与创新。

延伸阅读：城大启动量子智能产业联盟 建设「先进算力中心」

科研学术成就外，李文荣积极倡导跨学科教育。过去二十多年来，他支持学生创新创业，协助成立多间科技初创企业，推动科研成果转化及产业化。他早前与城大学生获特区政府创新科技署「产学研1+计划」（RAISe+）资助，将具身智能先进感测器技术推向商品化。

本报记者

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