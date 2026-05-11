星岛辩论︱星岛辩论赛基督教崇真隔年再夺总冠 港大同学会书院首次跻身总决赛获亚军

年度学界盛事，第41届「星岛全港校际辩论比赛」日前完成总决赛，中文组赛事由首次跻身总决赛的港大同学会书院担任正方，与反方基督教崇真中学，就「港府动用外汇基金投资北部都会区等大型基建项目利大于弊」辩题展开激辩。最终，反方主辩曾思桐力陈在亚洲金融风暴中，香港虽成功击退大鳄，经济却需时调整才能恢复，指正方着重「基建」不如己方重视「基础」，成功力压对手，相隔一年再夺总冠军，并获颁「最佳辩论员」，以胜利与同属中五的队友完美收官。

重「基础」论点力压对手

政务司副司长卓永兴（右一）颁发奖座予中文组冠军基督教崇真中学。

港大同学会书院获得中文组亚军，由卓永兴（右一）颁奖。

曾思桐（左）力陈正方着重「基建」不如己方重视「基础」，成功力压对手。 汪旭峰摄

基崇团队获亲友到场支持，更自制灯牌打气。

第41届「星岛全港校际辩论比赛」共208支参赛队伍角逐锦标，上周二举行总决赛，中文组由正方港大同学会书院，与第39届冠军、反方的基督教崇真中学对决。正方主辩袁家豫开场发言，指政府考虑到香港经济刚有起色，才决定42年来首次从外汇基金回拨1500亿元至基本工程储备基金，推动发展北部都会区，认为外汇基金总资产累计达4.3万亿元，回拨3.5%资金不影响金融体系，「如果友方反对用这1500亿元要如何发展？是加税、减福利还是提高发债比例？」

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反方主辩曾思桐即场质疑正方论点「轻轻带过」，重申外汇基金有稳定港元汇价及货币金融体系的法定目的，目前地缘政治不稳、外围市况波动，多间机构亦表明未来两年全球股市面临极端危险期，而外汇基金涉及库房与法定机构存款，担心香港难再承受风险，「抽走资金无异于踩钢线」。

双方其后就法例条文、资金运用、未来保障等议题唇枪舌剑，正方形容对手将所有财产买意外保险，不为子女未来规划，基崇团队力指大鳄虎视眈眈，强调外汇基金是香港「一家人的保单」，不应自毁长城。战至结辩环节，曾思桐引述时任财政司司长的前特首曾荫权，在1998年8月发表「香港家书」，指成功击退大鳄，香港经济仍需时调整才能恢复，称正方着重「基建」不如己方重视「基础」，政府不轻言动用基金，正因当年保卫战用上香港全部家当。最终基崇团队成功力压对手，再次赢得冠军，曾思桐更获「最佳辩论员」奖项。

主辩曾思桐两度凯旋

宣布冠军一刻，曾思桐更喜极而泣，与队友拥抱，基崇团队3人均是中五生，第二副辩谭卓彤透露，3人在去年成军，上届赛事虽力求卫冕，但在第三回合止步，「虽然去年失败了，但可以卷土重来、一同努力拼搏并取得如此成绩，对我们来说很不真实。」前年代表学校披甲夺冠的曾思桐，今届再以主辩身份带领团队凯旋而归，她形容对手攻势凌厉，团队须随机应变，希望师弟妹传承经验。谭卓彤则勉励他们即使未能反驳亦不应放弃，总找到出路；第一副辩周诣臻以八字总结「基崇中辩，搏尽无悔」。

一路走来过关斩将，3人坦言亲友支持是他们继续前行的力量，他们在决赛当日更自制灯牌、带备花束到场打气。曾思桐感谢父母总为晚归的她预备食物，在不安时加以鼓励；周诣臻形容母亲是「智囊」，分享很多社会知识和应对问题的方法；谭卓彤的家人则会驾车接送，免却她特训后舟车劳顿。

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卓永兴：辩论助思辨

评讲中文组总决赛表现的香港律师会会长汤文龙认为，双方同学在技巧和策略等发挥良好，亦举出《外汇基金条例》作例子，惟无人尝试回应《基本法》中「量入为出」的原则。他强调在社会中无事不涉法律，学生寻索论据时可参考更多法例与案例。

基督教崇真中学辩论队从政务司副司长卓永兴手中接过冠军奖座。卓永兴感谢《星岛》多年来对语文教育和青年发展的支持，通过辩论提升学生语言技巧，培养慎思明辨的能力，「同学的每一次准备、每一个论点的推敲，都是思考的锻炼」。他鼓励学生融会贯通、灵活运用，就社会关心的课题深入研究、不断反思求进。

记者欧文瀚 高俊谦

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