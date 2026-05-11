Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛辩论︱基督教崇真隔年再夺总冠 港大同学会书院首次跻身总决赛获亚军

教育新闻
更新时间：07:30 2026-05-11 HKT
发布时间：07:30 2026-05-11 HKT

年度学界盛事，第41届「星岛全港校际辩论比赛」日前完成总决赛，中文组赛事由首次跻身总决赛的港大同学会书院担任正方，与反方基督教崇真中学，就「港府动用外汇基金投资北部都会区等大型基建项目利大于弊」辩题展开激辩。最终，反方主辩曾思桐力陈在亚洲金融风暴中，香港虽成功击退大鳄，经济却需时调整才能恢复，指正方着重「基建」不如己方重视「基础」，成功力压对手，相隔一年再夺总冠军，并获颁「最佳辩论员」，以胜利与同属中五的队友完美收官。

重「基础」论点力压对手

第41届「星岛全港校际辩论比赛」共208支参赛队伍角逐锦标，上周二举行总决赛，中文组由正方港大同学会书院，与第39届冠军、反方的基督教崇真中学对决。正方主辩袁家豫开场发言，指政府考虑到香港经济刚有起色，才决定42年来首次从外汇基金回拨1500亿元至基本工程储备基金，推动发展北部都会区，认为外汇基金总资产累计达4.3万亿元，回拨3.5%资金不影响金融体系，「如果友方反对用这1500亿元要如何发展？是加税、减福利还是提高发债比例？」

延伸阅读︰ 星岛辩论︱亚军：首踏伊馆台板「有圆梦的感觉」

反方主辩曾思桐即场质疑正方论点「轻轻带过」，重申外汇基金有稳定港元汇价及货币金融体系的法定目的，目前地缘政治不稳、外围市况波动，多间机构亦表明未来两年全球股市面临极端危险期，而外汇基金涉及库房与法定机构存款，担心香港难再承受风险，「抽走资金无异于踩钢线」。

双方其后就法例条文、资金运用、未来保障等议题唇枪舌剑，正方形容对手将所有财产买意外保险，不为子女未来规划，基崇团队力指大鳄虎视眈眈，强调外汇基金是香港「一家人的保单」，不应自毁长城。战至结辩环节，曾思桐引述时任财政司司长的前特首曾荫权，在1998年8月发表「香港家书」，指成功击退大鳄，香港经济仍需时调整才能恢复，称正方着重「基建」不如己方重视「基础」，政府不轻言动用基金，正因当年保卫战用上香港全部家当。最终基崇团队成功力压对手，再次赢得冠军，曾思桐更获「最佳辩论员」奖项。

主辩曾思桐两度凯旋

宣布冠军一刻，曾思桐更喜极而泣，与队友拥抱，基崇团队3人均是中五生，第二副辩谭卓彤透露，3人在去年成军，上届赛事虽力求卫冕，但在第三回合止步，「虽然去年失败了，但可以卷土重来、一同努力拼搏并取得如此成绩，对我们来说很不真实。」前年代表学校披甲夺冠的曾思桐，今届再以主辩身份带领团队凯旋而归，她形容对手攻势凌厉，团队须随机应变，希望师弟妹传承经验。谭卓彤则勉励他们即使未能反驳亦不应放弃，总找到出路；第一副辩周诣臻以八字总结「基崇中辩，搏尽无悔」。

一路走来过关斩将，3人坦言亲友支持是他们继续前行的力量，他们在决赛当日更自制灯牌、带备花束到场打气。曾思桐感谢父母总为晚归的她预备食物，在不安时加以鼓励；周诣臻形容母亲是「智囊」，分享很多社会知识和应对问题的方法；谭卓彤的家人则会驾车接送，免却她特训后舟车劳顿。

延伸阅读︰陈国基率团访问韩国 为北都大学城取经

卓永兴：辩论助思辨

评讲中文组总决赛表现的香港律师会会长汤文龙认为，双方同学在技巧和策略等发挥良好，亦举出《外汇基金条例》作例子，惟无人尝试回应《基本法》中「量入为出」的原则。他强调在社会中无事不涉法律，学生寻索论据时可参考更多法例与案例。

基督教崇真中学辩论队从政务司副司长卓永兴手中接过冠军奖座。卓永兴感谢《星岛》多年来对语文教育和青年发展的支持，通过辩论提升学生语言技巧，培养慎思明辨的能力，「同学的每一次准备、每一个论点的推敲，都是思考的锻炼」。他鼓励学生融会贯通、灵活运用，就社会关心的课题深入研究、不断反思求进。

记者 欧文瀚 高俊谦

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
6小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
15小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
14小时前
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
23小时前
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
江美仪「细女」熊子逸外貌突变金发辣妹 晒丰满身材玲珑曲线 曾目睹家人惨死陷抑郁
影视圈
3小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
14小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
16小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT