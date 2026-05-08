教联会牵头捐31万元 资助宏福苑受灾学生

大埔宏福苑火灾发生后，不少学生的生活与学习受到影响。为切实帮扶受灾学生渡过难关，教联会联合黄锦良立法会议员办事处、内地慈善机构及本地公司，于今日在大埔浸信会公立学校举行善款捐赠仪式，向受灾儿童就读的学校转交31.2万元善款。而教联会已动员逾200名心理学家及社工，为受灾学生提供专业情绪支援。

教联会主席黄锦良表示，除交通津贴外，教联会亦动员200名心理学家及社工为学童提供情绪支援。教联会提供

该笔善款将以「交通津贴」形式发放，资助为期两个学年，由今年9月开始。凡符合资格学生每月可获500元，以应对因火灾后搬迁移居而产生的跨区通勤额外开支，减轻学生家庭的经济负担。教联会主席黄锦良表示，除交通津贴外，教联会亦动员200名心理学家及社工为学童提供情绪支援，同时为大埔浸信会公立学校筹得50部电脑设备，以满足学习需要。

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作为捐款方之一的本地公司代表史先召表示，希望以交通津贴的形式发放善款，以确保专款专用及公开透明。

大埔浸信会公立学校校监曾家石感谢各团体的捐赠，认为这份持续支援让学生感到并不孤单。而受助学生亦为此感到感谢，让她们知道在最艰难的时候也有人愿意陪伴重新出发。

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本报记者

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