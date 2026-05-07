蔡若莲：航天科技元素 纳中小学科学科课程

国家航天事业一日千里，教育局局长蔡若莲昨回复立法会书面质询，指当局把航天科技学习元素，纳入中小学课程。今学年实施的小学科学科，加入「航天与创新科技」及「国家和世界的航天科技发展」课题；今学年起试行，27/28学年更新的初中科学科，亦新增「地球与太空」课题；又建议学校安排学生观看「天宫课堂」短片等，丰富学习经历。

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蔡若莲网上帖文指，当局最近带领学生参观「香港爱国主义教育科普基地」——香港亚太卫星运控中心，增强他们对国家科技发展的自豪感。

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