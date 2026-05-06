「城中学舍」28申请获批涉6400宿位

本港积极推动「留学香港」品牌。在立法会教育事务委员会会议上，多名议员关注非本地生的住宿供应，教育局局长蔡若莲透露，截至3月当局已批出28宗「城中学舍」计划申请，涉及6400个宿位；现时本港就读本科的非本地生约两万人，形容假学历个案似有增长，反映阻截工具有效。

议员关注本地生宿位

选委会界别议员朱立威。网上截图

在教委会会议上，选委会界别议员朱立威关注非本地生持续增长，当局如何确保不对本地生宿位造成压力。蔡若莲回应指，当局联同发展局推出「城中学舍」计划，加快宿舍供应。截至3月共接获30宗申请，其中28宗已经获批，涉及约6400个宿位。她指引入私营机构参与有助加快供应步伐，而八大宿舍政策不尽相同，当局会按公平原则分配宿位，强调八大在26/27学年起取录非本地生限额，由相当于本地学额40%增至50%，只是上限而非指标，提醒院校应按自身的宿舍政策、配套等因素，适度调整吸纳非本地生的速度。

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当局成功阻截假学历人士

议员陈家珮。网上截图

近期接连出现多宗假学历事件，议员陈家珮促请当局加强使用工具识别及阻截假学历，蔡若莲回应，假学历的个案看似增加，主因是阻截工具有效，而现时非本地的本科生约20100人，当局已与内地留学服务中心合作，掌握内地毕业生的学历资料，各大学亦针对非内地学历开发快速的核查工具，各院校每年就收生事宜沟通交流，强调当局已成功阻截及惩治部分使用假学历人士。

选委会界别议员魏明德。网上截图

选委会界别议员魏明德关注，当局未设毕业生流向及就业去向的数据库。蔡若莲指，相关就业统计依赖院校问卷形式收集，因涉及学生私隐，当局难以强制获取，又认为统计「一带一路」沿线国家及地区学生去向意义不大，亦难以定期评估奖学金政策。蔡若莲补充称，毕业生留港发展与否，涉及个人、家庭、生活成本、发展前景及政治等因素，难以单凭留港人数，衡量政策成效。

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本报记者

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