幼稚园单位资助不变 校长：松了一口气

面对学龄人口持续下跌，幼稚园首当其冲。教育局副秘书长李碧茜指，考虑到参与「幼稚园教育计划」学校的办学规模和需要，下学年会维持基本半日制、全日制、长全日制单位资助不变。保良局李徐松声纪念幼稚园校长何兰生形容，单位资助未被削减，令她「松了一口气」。

幼稚园基本半日制、全日制、长全日制单位资助，在下学年维持不变。资料图片

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新学年幼稚园基本半日制单位资助，维持每名学童每年38780元，全日及长全日制单位资助，分别是50410元及62050元。至于炊事员资助与校舍维修资助更调高一成，下学年分别为216780元及1020元。当局宣布下学年起将「幼稚园活动津贴」与「幼稚园聘任代课教师支援津贴」整合，幼稚园毋须退回两项津贴的未使用余款，校方可按原有用途及会计规定继续运用，直至款项用毕为止；幼稚园亦毋须再将经校董会审批的活动津贴运用计划及报告，上载至学校网页。

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保良局李徐松声纪念幼稚园校长何兰生对单位资助未减，感到「松了一口气」，并期望明年能维持相同水平。对于新安排简化行政工作，校方不用再撰写中期报告及上载活动内容，她认为有助学校将时间花在教学上，而余款毋须急于退还当局，学校可因应实际情况灵活调配资源。

本报记者

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