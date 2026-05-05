教局再削中小学一成津贴 多个单项津贴化零为整增财政弹性

教育局向全港资助中小学公布新学年「营办/扩大营办开支」津贴额，继今学年各分项津贴削减约一成后，再度削减约一成津贴。当局继续整合津贴，包括把小学「学校课程发展津贴」、「普通话津贴」和「德育及公民教育津贴」，整合为「综合科目津贴─小学」，同时把十多项单项津贴纳入「扩大的营办津贴」中，以化零为整，至于早前引起立法会议员关注的「推广阅读津贴」暂保留现行的专项拨款，当局亦在下学年起推出多项措施，增加学校的财政弹性。

多项津贴纳入「扩大的营办津贴」 增学校灵活性

教育局向公布新学年「营办/扩大营办开支」津贴额。资料图片

教育局副秘书长李碧茜在网上撰文指，当局「优化学校津贴专责小组」在「拆墙松绑、灵活运用、提升效率、善用公帑、简政放权」原则下，以创新思维改革和整合各项学校资助，具体措施包括，下学年把另外十多项单项津贴纳入「扩大的营办津贴」中，以化零为整，让学校更灵活运用，毋须局限指定用途；下学年起学校在指定限期内尚未用罄津贴，但已使用6成或以上，可保留该津贴余额，并可使用在指定及非指定项目上。

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继去年整合多项津贴为「全方位学习及姊妹学校津贴」后，李碧茜指当局积极研究合并部分性质及适用范畴类近的单项津贴，决定下学年起把「学校课程发展津贴」、「普通话津贴」和「德育及公民教育津贴」，整合为「综合科目津贴─小学」；支援有经济需要学生参与课外学习活动的多项津贴，将合并为「优化校本学习活动支援津贴」；支援非华语学生学习的各项津贴，将整合为「非华语学生综合支援津贴」。早前有立法会议员表明不支持整合的「推广阅读津贴」，亦会维持现时的拨款模式，李碧茜指未来按学校实际情况和其他因素，适时检视拨款安排，强调当局非常重视培养学生的阅读能力和习惯。

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当局下学年起，亦将精简相关财务汇报要求，除少数特定个别单项津贴外，学校每年只需向当局提交一份「扩大的营办津贴」的综合帐目报表，以减省行政负担。

幼稚园方面，参加幼稚园计划的幼稚园所获的基本半日制、全日制、长全日制单位资助不变，而炊事员资助与校舍维修资助更调高一成，下学年分别为216780元及1020元。

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