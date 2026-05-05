Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

采用AI管理系统 提供个人化学习路径

教育新闻
更新时间：07:45 2026-05-05 HKT
发布时间：07:45 2026-05-05 HKT

在「理大教育4.0」概念下，理大医疗科技及资讯学系今学年起采用「人工智能驱动学习活动管理系统（LAMS）」，为所有学生提供切合课程纲要的个人化学习路径。系主任蔡璟认为，校方提供AI平台，有助更易了解学生的学习情况。

校方难知学生用坊间AI

王志明指，AI的出现有助实现个人化学习、提升教学互动与即时回馈。何健勇摄
王志明指，AI的出现有助实现个人化学习、提升教学互动与即时回馈。何健勇摄

LAMS除了让教师编排学习活动，亦保留教师对教学过程的管理权限，例如订立学习目标、审批和限制教材内容等，亦可通过AI为指定学生自动提供特定教材和练习，并从后台审视其学习和回应表现。平台设有AI导师，与学生讨论功课的问题；学生可于平台提交功课，系统能记录撰写和删改过程，并自动生成对课业的评价，惟评价须由教师批核才可发出。副教授王志明指，AI有助实现个人化学习、提升教学互动与即时回馈，但校方难以知悉学生怎样使用坊间AI，「AI有时可能会提供未必正确的资讯」。

对于AI工具如何带动教育转型，蔡璟期望将AI整合到课程和教学法中，开发数码架构和平台，支援AI驱动的教育、数据共享和流程整合，从而释放空间，以进行更重要的指导与创新。

记者 欧文瀚

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

延伸阅读︰

理大HiVE模拟车祸现场训练CPR技巧 藉科技革新医疗教育 学生信心显著提升

理大与扶康会共建亚洲首个「共融创新中心」 促进社会共融发展

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
17小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
13小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
16小时前
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
2小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
22小时前
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
影视圈
12小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
15小时前
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
海外置业
18小时前
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮facebook截图（资料来源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮
时事热话
20小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
16小时前