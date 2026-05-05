采用AI管理系统 提供个人化学习路径

在「理大教育4.0」概念下，理大医疗科技及资讯学系今学年起采用「人工智能驱动学习活动管理系统（LAMS）」，为所有学生提供切合课程纲要的个人化学习路径。系主任蔡璟认为，校方提供AI平台，有助更易了解学生的学习情况。

校方难知学生用坊间AI

王志明指，AI的出现有助实现个人化学习、提升教学互动与即时回馈。何健勇摄

LAMS除了让教师编排学习活动，亦保留教师对教学过程的管理权限，例如订立学习目标、审批和限制教材内容等，亦可通过AI为指定学生自动提供特定教材和练习，并从后台审视其学习和回应表现。平台设有AI导师，与学生讨论功课的问题；学生可于平台提交功课，系统能记录撰写和删改过程，并自动生成对课业的评价，惟评价须由教师批核才可发出。副教授王志明指，AI有助实现个人化学习、提升教学互动与即时回馈，但校方难以知悉学生怎样使用坊间AI，「AI有时可能会提供未必正确的资讯」。

对于AI工具如何带动教育转型，蔡璟期望将AI整合到课程和教学法中，开发数码架构和平台，支援AI驱动的教育、数据共享和流程整合，从而释放空间，以进行更重要的指导与创新。

记者 欧文瀚

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