马会奖学金资助VTC毕业生海外升学 特教生赴英深造追逐航天梦

全球产业转型的浪潮之下，「职业专才」或成为年轻人的新出路。「香港赛马会奖学金─职业教育奖学金」每年均提供3个名额，全额资助指定行业的职业训练局（VTC）毕业生负笈海外大学。香港专业教育学院（IVE）毕业生刘咏琪，自小受任职机场地勤的父亲薰陶，立志投身航空业，虽本身无理科背景，亦患有专注力不足／过度活跃症（ADHD），但她凭出色表现获得奖学金，来年到澳洲修读航空管理学位。

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IVE航空学高级文凭毕业生刘咏琪，受从事机场地勤工作的父亲影响，自小有一个航空梦，但由于本身患有ADHD，加上缺乏理科背景及时间管理技巧，她自言须「经常赶在『死线』前完成作业，初期的学习过程确实十分吃力」，幸在老师和同学鼓励之下，她克服困难并建立信心。

在IVE安排之下，刘曾到多个航空单位实习亲身接触业界。她表示最难忘是负责监督机场外判清洁服务，「小至玻璃与地砖，大至门口幕布，都必须保持整洁……令我深刻领悟到后勤工作『环环相扣』的重要性」。凭优异学习表现，她先后获颁两项奖学金，去年获得马会奖学金，将负笈澳洲阿德莱德大学，修读航空管理与运作相关的本科课程。

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同获马会奖学金，香港知专设计学院（HKDI）演艺造型设计高级文凭毕业生朱健廷，就学期间已建立自己品牌，他去年初远赴瑞典进行半年交流，研习纺织技术与可持续产品开发，回港决定将理念融入作品之中，将废弃物料重新设计成独特的手工煲呔。凭借「将传统工艺与可持续理念结合」的信念，他去年获颁马会奖学金，现在英国伦敦艺术大学进修服装剪裁。

本报记者

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