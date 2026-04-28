马会奖学金颁授典礼暨高桌晚宴 表扬逾百学生学者

香港赛马会举行一年一度的香港赛马会奖学金颁授典礼暨高桌晚宴，向110位学生及10位新晋创科学者颁授奖学金，并恭贺45名应届毕业的马会奖学金得主展开人生新篇章，同时首次颁授5个基金教授席。马会主席廖长江致辞指，马会深明人才是香港最宝贵的资源，多年来尽心尽力支持教育和人才拓展，推动本港经济发展，为国家的长远繁荣作出贡献。

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哈佛商学院教授 鼓励凝聚团队力量

大会邀请哈佛商学院Lincoln Filene工商管理教授Anita Elberse担任主讲嘉宾，她剖析了全球顶尖体育及娱乐机构的成功之道，强调成功非偶然，而是源于领导者以人为本、追求最高卓越，以及不断从经验中学习；鼓励奖学金得主及基金教授，以纪律与信任凝聚团队力量，在关键时刻发挥领导力，携手成就彼此，为未来奠定成功基础。

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残疾运动员学生 脑退化症学者获奖

成立于1998年的香港赛马会奖学金，至今已捐款逾12亿5000万元，惠及超过1,200名杰出青年。今年骏步人生奖学金得主之一彭颖加，虽然右肢活动能力因先天性脑瘫而受限，但努力兼顾学业与精英运动训练，去年举行的全国第十二届残疾人运动会中，更代表本港在乒乓球项目夺得一金两银佳绩。今届新晋创科学者奖学金得主之一的林睿朗，在剑桥大学完成博士学位后，选择返港专注研究华人群体中的阿兹海默症，填补相关研究的重要空白，为亚洲族群提供科研成果。

典礼首度颁授香港赛马会基金教授席，旨在推动环球衞生及可持续发展范畴的研究，惠及香港社群，为更广泛的地区带来长远裨益。

本报记者

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