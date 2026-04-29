科大博士后研究员 研阿兹海默症获奖

阿兹海默症至今仍不治之症，在本港土生土长的学者林睿朗，在英国剑桥大学博士毕业后，毅然选择返港，在科技大学从事科研，探索阿兹海默症最强遗传风险因子APOE4基因，期望为患者找出治疗方向，获颁赛马会「新晋创科学者奖学金」。

林睿朗聚焦研究被视为阿兹海默症最强遗传风险因子的APOE4基因。 梁子健摄

现时是科技大学博士后研究员的林睿朗，在英国负笈10年，在剑桥取得博士学位。他聚焦研究被视为阿兹海默症最强遗传风险因子的APOE4基因，他指东亚族群中，带APOE4基因者患病风险较白人高，但针对华人等亚洲族群的研究却相对匮乏，「背后的机制暂时不明，值得深入发掘」。

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剑桥毕业 选择返港

他指香港与内地的研究科技已达「顶流」，而科大集合从事阿兹海默症研究的顶尖学者与团队，加上科大正筹备本港第3间医学院，令他决定把握学术发展机会，返港以专业知识回馈社会。



阿兹海默症是长期疾病，不同科研团队各自攻坚。林睿朗指，他的研究团队着重于探索新的治疗方向，利用干细胞培养人类脑细胞与小鼠模型，以探讨APOR基因如何调控脂质代谢与免症疫作用。他们与相关研究的权威、校长叶玉如的团队紧密合作，各自探讨不同基因的影响，而她的研究团队更着重于及早发现与诊疗，利用现有方法改善病患的生活质素。]

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记者 梁子健

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