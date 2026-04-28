城大校董会访问剑桥大学 探讨深化科研合作

城市大学校董会早前安排高层代表团访问英国剑桥大学，就双方未来合作及发展进行深入交流。双方探讨继「InnoHK」创新香港研发平台联合项目，即先进智慧制造中心(CASM)取得成功后，进一步深化科研合作，将拓展具影响力的研究课题及培育人才计划。

梅彦昌未有同行

城大代表团由校董会主席魏明德(左二)率领。城大提供

代表团由城大校董会主席魏明德率领，本月中旬访问英国剑桥大学，其他成员包括大学司库钱应安、校董会秘书朱智贤，而上周宣布辞任的校长梅彦昌未有同行。代表团获剑桥大学校长Deborah Prentice等高层接待，双方讨论在「InnoHK」 研发平台下的合作成果，并探讨两校进一步深化科研合作。城大提交两份建议早前成功入选，并进驻「SEAM@InnoHK」，包括工学院院长吕坚与剑桥教授Colm Durkan共同领导的科研中心，专注于智能化、精密及可持续的下一代制造技术。

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魏明德形容，今次合作是两校深度协作、优势互补的体现，将尖端科研转化为实际应用方案，有效解决产业关键瓶颈，将继续与剑桥拓展更具影响力的研究课题及培育人才计划，共同应对全球性挑战，为国际科研创新生态圈贡献力量。

城大代表团到访露西·卡文迪许学院。城大提供

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代表团亦访问露西·卡文迪许学院，并探望获城大奖学金赴当地深造的学生。城大与学校去年在港推出首个大学奖学金计划，资助精英学生前往剑桥修读全日制硕士课程，首批学生在今学年赴英，修读范畴涵盖法律、材料科学及冶金学、能源转型先进材料、数字人文哲学以及科技政策等多个前沿领域。

本报记者

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