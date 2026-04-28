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汇丰拟撤学费津贴 专家：内地生渐成主力军 料无损国际校招生

教育新闻
更新时间：16:36 2026-04-28 HKT
发布时间：08:00 2026-04-28 HKT

汇丰审视香港中高层员工的子女学校学费津贴，令教育界关注会否影响国际学校收生。有升学顾问分析，国际学校未来逐渐以内地生为主要生源，相信措施即使落实，亦未必影响收生。

教育界关注新措施对国际学校收生的影响。资料图片
教育界关注新措施对国际学校收生的影响。资料图片

教育局向立法会财委会提交文件显示，今学年全港共44745人就读国际学校，其中29603人为非本地生，占66%。24/25学年就读国际学校的内地、澳门及台湾学生共2494人，较上一学年增长12.5%，占非本地生比例则由8.1%增至8.7%。对于汇丰考虑削减本港员工子女学费津贴，领优升学中心经理吴语庭相信即使落实，未必影响到国际学校收生，「未来国际学校的生源都是内地生为主，何况候补名单成千上万」。他指跨国企业多购买国际学校债券或提名权，方便海外员工安排子女入读，就算相当于一年的中小学学费津贴被削减，对吸引人才来港影响不大。

延伸阅读：汇丰据报考虑削港员工子女学费津贴 每年成本高达数千万美元

对于措施会否影响海外升学，吴语庭认为家长多提早进行财务规划，而非倚赖企业福利。直资学校议会副主席陈狄安则认为，不排除有家长因成本考虑，选择安排子女留港升学，直资学校或吸纳部分学生，但相信人数有限。

本报教育组

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