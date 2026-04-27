升级并校｜李家超母校 五邑工商总会学校申请与耀山合并

今年获派0班，特首李家超母校五邑工商总会学校，决定申请与同一办学团体属校，九龙城的耀山学校跨区合并。办团总监督兼两校校监甄文辉在家长通告指，两校拟于27/28学年起合并，日后会以耀山学校为「主校舍」，至于现时在五邑学校就读的学生，可留在原校完成小学课程。教育局将于5月下旬公布合并申请结果，校方届时将交代详情，期盼合并计划获教育局审批与支持。

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办团总监督兼两校校监甄文辉在家长通告指，两校拟于27/28学年起合并，日后会以耀山学校为「主校舍」。 网上图片

两校校监：合并可发挥两校优势

甄文辉指，两校同属办团，长期互有交流与合作，共同推动课程发展、教师专业成长及多元学习活动。合并后将发挥双方优势，把五邑学校在创新课程、优秀教学及多元活动等经验，结合耀山在共融教育、精神健康与关爱文化的专长，为学生带来更全面、丰富和启发性的学习历程；强调善用各项支援措施，包括额外津贴及教师人手过渡安排，将学生福祉放于首位，专注提升教学质素。

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《小学概览》显示，耀山学校现时每级一班，全校仅设6班。5间获派0班的小学早前向教育局提交发展方案，其中4校将逐步停办、9校申请与其他学校合并。