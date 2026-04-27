陈吕重德中学设「猫猫Cafe」趣学英语 初中英文科改革 中一生及格率翻倍

可爱的猫咪虽不谙英语，却成为学生学习英语的心灵伙伴。天水围的圆玄学院妙法寺内明陈吕重德纪念中学，今学年起大力推行初中英语科改革，更新增特色「猫猫Cafe」提供情境教学，学生与猫咪互动、点餐均须开口说英语，提升他们的学习动机及兴趣。校方亦改革初中英文科，推出校本课程与教材、情境教学等，让学生更「贴地」学习英语，中一生英语阅读卷及格率翻倍，成效显著，有学生认为教材充满「人情味」。

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情境教学 英语对答点餐

陈吕重德纪念中学今学年正式推出校本英语课程，以「贴地」为核心原则，融入情境教育理念，亮点之一是2月增设名为「Charlie's Cafe」的「猫猫Cafe」，「驻场」的幼猫姊妹花CoCo与Lala是校方领养的流浪猫，适逢校方拟把咖啡厅与杂志区结合为英语学习空间，校方遂想到把一对猫咪化身为「生招牌」，升级为英语学习的「猫猫Cafe」，同时融入校本教材，配合情境模式，该处设有咖啡甜品区域、互动空间、猫猫区域，每日有外籍教师当值，与学生照顾猫咪、玩互动游戏；学生若想在Cafe享用咖啡或甜品，需先与英文大使完成对答任务，让学生主动开口说英语。

英文科主任陈子豪指，情境教学有助学生在真实语境巩固词汇与语法，同时培养他们思维、表达与协作能力。「猫猫Cafe」等改革带来学习气氛的改变，学生感受深刻。

中一生黄思颖坦言，以往对英语学习毫无兴趣、提不起劲，而校本教材贴近生活，内容易于理解和记忆；来自深圳的跨境中一生邹子夏，虽有双语成长背景及海外短期交流经历，对校本教材充满「人情味」相当认同，认为学习英文最重要是沉淀，乐在其中，从而不断接触新内容。

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摒弃教科书 采校本教材

初中英文科另一项改革，是摒除坊间教科书，推出主题式教学的校本课程，内容紧密结合校园生活，「猫猫Cafe」、篮球场等场景均被纳入教学，甚至专门加入跨境生返学的真实例子，让学生产生强烈共鸣，以便将英语运用于日常生活。

校方以使用校本教材的逾120名中一生，与去年未使用的同级生对比，发现学生英语成绩有明显提升，阅读卷及格人数从原先的36人，翻倍跃升至72人。校本教材也大幅减轻家长负担，以往中一全套教科书售价达800元，校本教材仅需不到100元。

校长黄建豪指，以往英文科面对「老师好用心教，学生好勤力学」，但效果却不理想的教学困境，究其原因是学生英语基础薄弱、传统课本内容庞杂且脱离生活，加上不少学生是新移民背景，语言学习挑战更大，「一本厚书并不适合香港学生的schedule（进度）」。他续称，校方计划未来将校本课程扩展至中二级，持续深化初中英语科教学改革，协助学生提升英语实际运用能力。

记者 佘丹薇

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