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城大领导团队历经廿年 研成污水管网甲烷排放估算工具揭减排盲点

教育新闻
更新时间：18:09 2026-04-26 HKT
发布时间：18:09 2026-04-26 HKT

甲烷是继二氧化碳后的第二大温室气体，由城市大学学者领导的国际研究团队，经过长达20年的研究后，成功研发出一套污水管网甲烷排放估算工具，估计全球污水管网的甲烷排放高达每年118至195万吨，并揭示长期受忽视、污水管网作为甲烷来源的问题。研究成果早前以「估算全球污水管网的甲烷排放量」为题，于国际学术期刊《自然-水》发表。

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团队认定污水管网具备生成甲烷环境

有关研究由城大能源及环境学院讲座教授袁志国教授领导，成员来自昆士兰大学、香港理工大学、天津大学及同济大学等，冀找出污水系统及环境生物技术的创新解决方案，时间长达20年。

外界以往普遍认为，污水在管网中的停留时间有限，难以稳定生成甲烷，且整个系统的排放量因监测困难而难以统计，故城市污水管网多被视为可忽略的甲烷排放来源；但研究团队质疑，城市污水含有大量可降解有机物，且污水管网普遍存在厌氧条件，为生成甲烷提供适宜的环境。

团队早于2008年成功研发SeweX模型，模拟污水在管道输送过程中发生的物理、化学及生物转化，包括预测其硫化氢及甲烷的生成量；惟因SeweX缺乏甲烷预测的现场实测数据，团队透过定制的线上感测器在澳洲污水管网收集数据，以进行模型校准及核实。

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料全球污水管网年排118至195万吨甲烷

利用校准后的SeweX模型，团队模拟了近3000种不同结构及运行条件的管道情景，最终证实污水管网的甲烷生成，与污水在管道中形成的湿润管壁面积息息相关，并提出一套简化的污水管网甲烷估算模型。经历21个位于澳洲、美国、中国及比利时的城市数据进行验证后，团队成功研发一套污水管网甲烷排放估算工具，并借此估算全球污水管网每年排放的甲烷约为118至195万吨，使此前估算的全球废弃物产业甲烷排放增加1.7%至3.3%，污水系统整体碳足迹亦增加约16%至38%。
 
袁志国认为，团队的研究证实污水管网并非零排放，而是一个可量化且对全球气候意义重大的甲烷排放源，「随着城市污水管网规模不断扩大，其潜在的甲烷排放亦会增加，因此将其纳入核算体系，不仅有助完善国家温室气体清单，还为减排提供了全新的切入点，进一步推动全球实现可持续发展目标。」

本报记者

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