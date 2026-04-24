中大校长卢煜明 获美国癌症研究协会颁发「杰出讲座奖」

被誉为「无创产前检测之父」的中文大学校长卢煜明，日前荣获第22届美国癌症研究协会「欧文·温斯坦基金会杰出讲座奖」，成为首位获此殊荣的香港科学家，亦为第2位获奖华人。卢煜明对获奖感到十分荣幸，衷心感谢协会对他的科研工作予以肯定，「多年来我与团队一直致力推动液体活检技术的发展，尤其将DNA测序技术应用于癌症检测，期望能以非入侵性方法更早、更准确地识别癌症。」他续称，深信持续创新能推动癌症诊断或更多医疗技术迈向新里程，将科研成果转化为临床应用，为人类福祉作出更大贡献。

中大校长卢煜明获美国癌症研究协会颁发「欧文·温斯坦基金会杰出讲座奖」。 中大提供

首位港学者获殊荣 卢煜明：深感荣幸

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卢煜明是国际公认的液体活检领域全球奠基者、开拓者及领导者，更是无创产前检测领域的先驱。他在1997年加入中大，同年发表孕妇的血浆内存有高浓度的胎儿DNA，奠定了无创产前诊断技术的重要基础，他与研究团队后来研发唐氏综合症的无创检验方法，成功将以DNA分析为本的「无创性产前诊断技术」，从科学研究层面应用至临床诊断，现时已被全球逾百个国家广泛采用，全球已有逾一亿名孕妇受惠。

近年他领导的跨学科研究团队，成功将DNA测序技术应用至癌症检测，以非入侵性方法找出癌症基因组中多种类型的改变，把癌症液体活检，推进至全基因组时代。团队近年更成功研发出能侦测多种癌症的血液测试，并推出作临床应用。多年来，卢煜明屡获国际殊荣，包括「拉斯克奖—临床医学研究」、「腾冲科学大奖」，他亦是首名英国皇家学会生物学科「皇家奖章」华人得主、首位荣获「希门尼斯—迪亚斯讲座奖」华人学者。

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美国癌症研究协会是全球规模最大、历史最悠久的癌症研究机构之一，「欧文·温斯坦基金会杰出讲座奖」在2005年设立，旨在表扬在科学领域展现创新，在癌症研究作出开创性贡献的科学家，历届得奖者多曾获颁国际顶尖荣誉，其中6人更获诺贝尔奖。

本报记者

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