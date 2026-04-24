理大与扶康会共建亚洲首个「共融创新中心」 促进社会共融发展

香港理工大学与扶康会合作创立亚洲首个「共融创新中心」，并于今日在理大工业中心举行开幕典礼。中心获理大工商管理学院研究资金配对及 SF Family Foundation Limited 拨款支持，以「研究、创新与服务转化」为定位，把理大的跨学科创新科研成果，转化为切合社福界需要的实际应用方案，服务社会。中心将集中康复科技及残疾人士职业训练等范畴，推展项目试点、验证与优化计划，推动香港在促进社会共融发展方面担当亚洲区领导角色。

共建关爱共融社会

在罗璇博士（后排左）及叶恩明（后排右）的见证下，由黎基雄（前排左）与钱国强（前排右）代表双方正式签署合作备忘录。（理大提供）

何启明致辞时表示，政府将继续联同社福界、学术界和商界等，携手推动康复服务的创新发展，共建关爱共融的社会。（理大提供）

一众嘉宾参观展览，了解理大科研项目。（理大提供）

作为亚洲首个「共融创新中心」，特色是扶康会的员工及服务使用者会参与研究过程，并与理大共同资助成立中心，体现学界与社福界的联动。

开幕典礼邀得劳工及福利局副局长何启明担任主礼嘉宾。在理大协理副校长（大学发展）罗璇博士及扶康会会长叶恩明的见证下，由理大工商管理学院副院长（学务统筹）、物流及航运学系暂任系主任兼航运及物流讲座教授黎基雄与扶康会主席钱国强代表双方签署合作备忘录。

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何启明致辞时表示，中心可结合各机构的优势，为残疾人士在社区生活的多元需要提供更适切的服务，并进一步纾缓残疾人士照顾者的身心压力。他亦表示，政府将继续联同社福界、学术界和商界等，携手推动康复服务的创新发展，共建关爱共融的社会。

罗璇博士表示，理大致力推动产学研深度融合，并透过可持续商业模式，将具潜力的跨学科研究成果，转化为可长期实践的创新解决方案，回馈社会。

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「理大 – 扶康会共融创新中心」突破传统职业康复服务框架，积极推行首阶段共５个跨学科研究项目。这些项目结合理大在商学、医疗健康、社会科学及工程设计等范畴的优势，涵盖多个具前瞻性的应用方向，包括制定全港首个《共融科技采用标准》（简称：HKITAS），为非牟利机构安全有效地应用科技提供指引；运用 3D 打印技术开发个人化眼科辅具；应用「崭新抗菌表面技术」，研发卫生防护 3D 打印配件，提升集体生活环境的安全水平；以人工智能科技，辅助吞咽评估系统；以及利用智能食物制作系统，提供营养优化的软餐等。这些以实证驱动的应用方案，将针对服务需求，提升残疾人士的生活质素。

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