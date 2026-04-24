决战伊馆│「星岛第41届全港校际辩论总决赛」门票免费领取
更新时间：17:22 2026-04-24 HKT
发布时间：17:22 2026-04-24 HKT
发布时间：17:22 2026-04-24 HKT
思辨火花，一触即发！由《星岛日报》、《英文虎报》及教育局合办、语文教育及研究常务委员会赞助的学界年度巅峰盛事——「星岛第41届全港校际辩论比赛」总决赛，将于 2026年5月5日 在湾仔伊利沙伯体育馆隆重举行。
经过多轮激战，4支顶尖精英队伍终于杀入决赛！中文组总决赛由港大同学会书院对基督教崇真中学，英文组总决赛则由基督教国际学校对拔萃男书院，他们将在伊馆舞台上，针对AI科技伦理与香港基建发展等全城热话展开正面交锋。这不仅是一场口才的较量，更是一场脑力与逻辑的对垒！
大会现正开放公众门票供免费登记领取，让大众亲身感受新一代年轻辩才的语言魅力。现场座位有限，门票先到先得，请即透过下方连结预约免费门票，到现场为心仪的队伍呐喊助威！
【英文组赛事】
辩题：The proliferation of Generative Artificial Intelligence undermines human creativity.
正方：International Christian School
反方：Diocesan Boys School
时间：下午4:30至5:40
【中文组赛事】
辩题：港府动用外汇基金投资北部都会区等大型基建项目利大于弊
正方：港大同学会书院
反方：基督教崇真中学
时间：下午5:55至7:05
星岛第41届全港校际辩论总决赛
日期：5月5日（星期二）
地点：湾仔伊利沙伯体育馆（湾仔爱群道18号）
时间：下午4时15分至晚上8时40分
门票登记：https://forms.gle/AmqNkP3NHRZZ15VP6 （*必须经网上预约门票，以便安排座位）
查询：3181 3753（[email protected]）
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