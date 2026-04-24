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150留学生获颁 「一带一路奖学金」

教育新闻
更新时间：08:00 2026-04-24 HKT
发布时间：08:00 2026-04-24 HKT

政府近年积极推行「抢人才」政策，吸引更多外地学生来港升学及发展。今年共有150名，来自33个「一带一路」沿线国家的留学生，获颁「一带一路奖学金」。有获奖学生形容，香港是国际化城市，有助她学习商业知识。

印尼生：香港极具吸引力

Stephanie指中学时期已梦想出国留学，尤其对商科感兴趣，认为香港在商业及金融领域极具吸引力，形容香港是「绝佳之地」。佘丹薇摄
Stephanie指中学时期已梦想出国留学，尤其对商科感兴趣，认为香港在商业及金融领域极具吸引力，形容香港是「绝佳之地」。佘丹薇摄

来自印度尼西亚的Stephanie KOWINTO，现为中文大学工商管理学士综合课程一年级生。她指中学时期已梦想出国留学，尤其对商科感兴趣，认为香港在商业及金融领域极具吸引力，形容香港是「绝佳之地」。她坦言初来港时，曾经担心语言障碍，但实际交流后，却发现日常沟通无问题，「很多同学英文都说得很好。」她亦形容香港的社区氛围温暖。

Lochan JOSHI认为香港是社会治安良好的国际化城市，因此选择来港留学。佘丹薇摄
Lochan JOSHI认为香港是社会治安良好的国际化城市，因此选择来港留学。佘丹薇摄

另一位获奖学生，尼泊尔的Lochan JOSHI，目前就读岭南大学经济学社会科学（荣誉）学士课程。他从小跟随身为律师的父亲学习法律知识，例如公司管理的法律事务，认为香港是社会治安良好的国际化城市，因此选择来港留学。他期望未来能留港成为企业律师。

主礼的署理教育局局长施俊辉致辞指，本地大学在全球最国际化大学排名中名列前茅，展现雄厚实力；又勉励学生持续装备自己，努力实现个人理想与抱负，让梦想从香港启航，回馈社会，贡献国家。

记者 佘丹薇

延伸阅读：

「一带一路」马来西亚生获颁卓越学生奖：留港读书没有任何经济负担

「一带一路」奖学金名额增至150个 施俊辉：有助吸引人才来港

 

 

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