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耀中幼教学院毕业生有望赴星洲任幼师

教育新闻
更新时间：22:21 2026-04-23 HKT
发布时间：22:21 2026-04-23 HKT

本港学龄人口持续下跌，幼稚园教师前景不明朗，师训机构积极为毕业生另觅出路。耀中幼教学院宣布，与新加坡三大学前教育集团签署合作备忘录，在港完成课程的毕业生如获对方聘用，可直接申请当地幼教教师执照，预计首批毕业生有望8月起前往新加坡担任幼师。

与学前教育集团签备忘录

耀中幼教学院分别与PCF Sparkletots Pre-school、E-Bridge Pre-school及Star Learners Child Care合作，前两者属当地「主要业者计划」幼儿园，占当地同计划幼儿园总数约64%。合作机构将网上面试筛选毕业生，并提供全程协助，包括向新加坡幼儿培育署提交相关文件、申请专业认证及教师执照、办理签证手续，并提供住房选择或租屋仲介服务。待行政程序完成后，将发出正式聘书。
　　
现时该校属下「幼儿教育高级文凭两年全日制」、「幼儿教育荣誉学士四年全日制（一年级入学）及两年全日制（三年级入学）」课程，已获得新加坡幼儿培育署认可，毕业生完成课程，并符合语文及实习要求，将具备申请新加坡幼师执照的资格。预计首批受惠毕业生，最快在8月起前往新加坡担任幼师。

根据合作备忘录，合作机构亦将协助安排实地参访及实务计划，让学生及毕业生了解国际幼教标准与实务运作；双方亦将共同设计专业发展活动，对齐全球幼儿教育与照护标准。校方指，正与新加坡幼儿培育署及当地其他学前教育机构磋商，期望尽快扩大合作范围。校长李敬廉形容，今次合作为毕业生开拓了「立足香港、放眼全球」的职涯蓝图，期望培育更多具国际视野的幼教专才。

本报记者

延伸阅读：

耀中幼教学院新推两研究生课程 设新奖学金吸引东盟及「带路」国家学生

耀中幼教学院 课程增蒙学教育

 

 

 

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