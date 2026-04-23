Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE 2026｜考生疑试场拍摄 考评局：将跟进违规个案

教育新闻
更新时间：07:45 2026-04-23 HKT
发布时间：07:45 2026-04-23 HKT

文凭试正如火如荼，近日网上先后有多张疑似考生在试场拍摄准考证与电脑条码的照片。考评及评核局回应指，将跟进有关个案，重申《考生手册》列明考生不可在试场内摄影、录影或录音，亦不可拍摄电脑条码贴纸，或将剩余的电脑条码贴纸带离试场，否则会被扣分。考生如公开展示有关相片、影像或录音，其科目成绩会被降级。

延伸阅读︰DSE 2026｜东华开放青年宿舍 㓥房考生免费住 每日温习时间翻倍 英文交谈备战口试

有考生在「小红书」帖文，相片显示在培侨书院试场应考，相信在等候区拍摄准考证，同时上载试场门外「只准考生进入」标语的照片。另一张照片相信在真光女书院试场拍摄，涉及电脑条码、准考证及身份证，部分个人资料清晰可辨。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
03:47
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
6小时前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
8小时前
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
05:17
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
影视圈
7小时前
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
00:31
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
即时中国
11小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见
02:16
宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见
社会
6小时前
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
14:09
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
影视圈
3小时前