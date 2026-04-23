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文凭试考生疑试场拍摄 考评局：将跟进违规个案

教育新闻
更新时间：07:45 2026-04-23 HKT
发布时间：07:45 2026-04-23 HKT

文凭试正如火如荼，近日网上先后有多张疑似考生在试场拍摄准考证与电脑条码的照片。考评及评核局回应指，将跟进有关个案，重申《考生手册》列明考生不可在试场内摄影、录影或录音，亦不可拍摄电脑条码贴纸，或将剩余的电脑条码贴纸带离试场，否则会被扣分。考生如公开展示有关相片、影像或录音，其科目成绩会被降级。

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有考生在「小红书」帖文，相片显示在培侨书院试场应考，相信在等候区拍摄准考证，同时上载试场门外「只准考生进入」标语的照片。另一张照片相信在真光女书院试场拍摄，涉及电脑条码、准考证及身份证，部分个人资料清晰可辨。

本报记者

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