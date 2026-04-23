中学生研高效能夜光材料扬威海外 突尼斯国际工程与科技节夺总冠

不少人童年都玩过夜光玩具，文理书院（九龙）学生团队研发高效能夜光材料，日前在突尼斯参加「突尼斯国际工程与科技节」，勇夺全场总冠军。参与研发的学生湛海尧指，项目受到动画的「发光奇物」启发，经过3年持续改良优化，提升发光效能与表现，最终成功获奖。团队将于10月代表中国参与「卢森堡国际科学博览会」，向国际社会展现创科成果。

受动画「发光奇物」启发

团队在突尼斯国际⼯程与科技节上，以最后⼗强的身份于台上进⾏两分钟演示。受访者提供

湛海尧获悉夺得总冠军⼀刻欣喜若狂。

在突尼斯举行的第17届「突尼斯国际工程与科技节」，是全球大型国际科学与工程竞赛之一，亦是非洲国际参与规模最大型的同类赛事，决赛每年汇聚来自约40个国家及地区、逾千名学生及数百项创新作品，竞争激烈。本港的文理书院（九龙）中五生湛海尧，伙拍同学李紫晴、余卓林与余莉诗，研发「比夜光更光2.0」高效能夜光材料参展，有别于一般夜光玩具的光度不足、持续时间仅10余分钟，团队受到不少动画的「发光奇物」所启发，研发可以持续逾20小时，光度堪比手机屏幕的高效能夜光材料。

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「比夜光更光2.0」把夜光化学物粉末，半悬浮呈现于透明物料上，致受光与发光面积增加，以提升效能。担任队长，亲赴当地参展的中五生湛海尧称，项目历经3年持续优化与改良，每次均致力提升材料发光效能与表现，最令她难忘的是把儿时对动画中「发光奇物」的想像，通过科学与工程一步步化为现实。材料可应用于夜行山路、紧急出口式道路标示等，亦可用于饰物设计上。

支援团队多年的学术顾问陈宪章指，团队不仅改善化学物料的配方，亦在工艺上改良，包括以抽真空方式减少物料的气泡，更经过多番测试，选用反光效果达9成的底层物料，「就好似一块镜般把光线反射出去」。他难忘团队成员取得成果之余，也更热爱科研，代表团队出战的湛海尧为准备十强赛时的公开解说，去年起特训英语演讲，最终通过生动解说，获得评审青睐。

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10月赴卢森堡展示成果

近期伊朗战事持续，陈宪章指团队行程亦受到影响，原先计划在卡塔尔转机，但考虑到师生安全，校方最终决定重新订票，取道法国巴黎转机，最终平安抵达突尼斯参赛。他透露，4名学生将于10月代表中国参与「卢森堡国际科学博览会」，与各国青少年及学生交流，展现创科成果。

文理书院（九龙）校长谈国轩称，学生作品能在国际舞台上取得最高荣誉，为国争光，深感欣慰，认为是展现了学生的科学探究与创新能力，亦反映其持续探索与追求突破的精神。资优教育学苑院长司徒圣豪亦向4名夺得佳绩的学生，致以热烈祝贺，强调学苑会继续支持学员迈向专精，长远为本港培育更多优秀的创科人才。

本报记者

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